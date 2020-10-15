Нижний вошел в топ-10 лучших городов для новогодних путешествий на поезде

Портал «Tutu.ru» опубликовало рейтинг лучших городов России для новогодних путешествий на поезде. Нижний Новгород вошел в топ-10, заняв 4 место.

Лидирует направление Москва — Санкт-Петербург — сюда продается каждый пятый билет, на втором месте — Казань, а третье место путешественники отдали городу Котлас. Четвертое место у маршрута Москва — Нижний Новгород, хотя еще в прошлом году Нижний занимал 3 место.

Портал опубликовал самые востребованные даты для новогодних путешествий:

с 28 декабря по 3 января — около 50% туристов выбрали эти числа

с 21 по 27 декабря — около 17% путешественников забронировали предпраздничную неделю

с 4 по 10 января — около 32% туристов отправятся в путешествие в первую неделю января

30 декабря — самая востребованная дата для отправления —13,5% билетов продано именно на предпраздничный день.

Ранее сообщалось, что аэропорт Стригино вошел в топ-10 самых красивых аэропортов страны.

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Фото: https://www.instagram.com/justdfour/.