В Нижнем представили концепцию развития набережной Федоровского

Архитекторы института развития городской среды на онлайн-презентации представили предварительную концепцию развития набережной. Реализация проекта намечена на 2021 год и посвящена 800-летию Нижнего Новгорода.
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Архитекторы института развития городской среды на онлайн-презентации представили предварительную концепцию развития набережной. Реализация проекта намечена на 2021 год и посвящена 800-летию Нижнего Новгорода.
Согласно опросу горожан, главные проблемы территории — состояние тротуарного покрытия, мостов и лестниц, неорганизованность мест отдыха, отсутствие затененных участков, неухоженная растительность, недостаточное освещение, отсутствие туалетов и дополнительных точек притяжения.
В первую очередь планируют благоустроить пешеходную инфраструктуру, создать новые рекреационные зоны, что сделает пространство комфортнее для отдыха. Кроме того, на набережной планируют оборудовать видовые площадки, установить арт-объекты и торговые павильоны. Также, появится детская и спортивная площадки, качели для детей и взрослых, новые лавочки и навесы от солнца и дождя. Отремонтируют существующие лестницы и твердое покрытие.
Концепция благоустройства направлена на улучшение пространства в соответствии с современными требованиями к городским территориям.
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