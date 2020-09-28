Подсветка Шуховской башни будет работать ежедневно

До 22 декабря подсветка на Шуховской башне будет работать ежедневно, площадку может посетить любой желающий с 8:00 до 00:00, время работы подсветки — каждый день с 18:00 до 00:00. Сообщается, что с 17:30 до 18:00 — технический перерыв.

Ранее сообщалось, что 128-метровую башню на Оке торжественно открыли после реконструкции, которую проводили к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

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Фото: https://vk.com/rosseticip