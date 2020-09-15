Нижегородская канатка вошла в рейтинг Топ-10 самых впечатляющих канатных дорог России

Нижегородская канатка заняла в рейтинге 6-е место (4,99%).

Большинство голосов (39,3%) получили канатные дороги на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае. Многим понравилось передвигаться на канатке Мисхор — Ай-Петри в Крыму (26,98%). «Бронзу» рейтинга (9,09%) получили две канатки в Геленджике, которые поднимают туристов до вершины Маркотхского хребта.

Топ – 10:

Красная Поляна; Мисхор — Ай-Петри; Геленджик; Москва; Приэльбрусье; Нижний Новгород; Домбай и Архыз; Пятигорск и Кисловодск; Уфа.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: сайт Нижегородских канатных дорог.