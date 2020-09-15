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Нижегородская канатка вошла в рейтинг Топ-10 самых впечатляющих канатных дорог России

Сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где самые впечатляющие канатные дороги России.

 

Нижегородская канатка заняла в рейтинге 6-е место (4,99%).

Большинство голосов (39,3%) получили канатные дороги на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае. Многим понравилось передвигаться на канатке Мисхор — Ай-Петри в Крыму (26,98%). «Бронзу» рейтинга (9,09%) получили две канатки в Геленджике, которые поднимают туристов до вершины Маркотхского хребта.

Топ – 10: 

  1. Красная Поляна; 
  2. Мисхор — Ай-Петри; 
  3. Геленджик;
  4. Москва;
  5. Приэльбрусье;
  6. Нижний Новгород;
  7. Домбай и Архыз;
  8. Пятигорск и Кисловодск; 
  9. Уфа.

 

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Фото: сайт Нижегородских канатных дорог.

 

Анна Ефимычева,
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