Нижегородская канатка вошла в рейтинг Топ-10 самых впечатляющих канатных дорог России

Сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где самые впечатляющие канатные дороги России.
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Сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где самые впечатляющие канатные дороги России.
Нижегородская канатка заняла в рейтинге 6-е место (4,99%).
Большинство голосов (39,3%) получили канатные дороги на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае. Многим понравилось передвигаться на канатке Мисхор — Ай-Петри в Крыму (26,98%). «Бронзу» рейтинга (9,09%) получили две канатки в Геленджике, которые поднимают туристов до вершины Маркотхского хребта.
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Фото: сайт Нижегородских канатных дорог.
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