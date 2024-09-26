Песьи мастхевы: лучшие гаджеты и косметика с «Зоомира»

Чем пахнет ваша собака? Если все еще не как пирожочек или подернутая инеем вишенка — вам определенно есть, что добавить в собачий несессер. Помимо парфюмов, туда же отправляются гаджеты, способные привести меха в кардинально шелковистое состояние. Ловите список новинок для нечеловеческой (а звериной) красы по следам выставки «Зоомир» на Нижегородской ярмарке. Утверждено бьюти-департаментом «НН.Собака.ru».
Духи с ароматом выпечки
Абсолютный мастхэв всех светских псиц и кис – шампуни, кондиционеры, спреи и духи от SOBAKAMAMA_SHOP.
Редкий случай, когда выражение «пахнет собакой» – комплимент! Самые модные ароматы: «Пирожочек» – для тех, кто не планирует выходить из зоны комфорта; «Вьюга» – для энергичных пород; «Финтифлюшка» – для тех, у кого лапки; «Вишня» – когда цветочки закончились.
Будь лапочкой: бальзамы для лап
Эти бальзамы не на душу, а на лапы, которым скоро предстоит бегать по ледяным дорожкам. Они успокоят воспаления, уберут покраснения и избавят от зуда. Для локтей тоже подойдут, чтоб собаке было комфортнее лежать на полу. Вся косметика гипоаллергенна, в составе только органические масла и натуральные продукты. Чтобы заживало как на собаке.
Не против шерсти: правильные расчески
Звериных расчесок великое множество. Но нам приглянулись эти от бренда «Валта». У каждой есть цель. Пуходерки ликвидируют колтуны, они хороши для лохматых питомцев с богатым подшерстком. А вот короткошерстным могут навредить – поранить нежную беззащитную кожу. Таким персонажам больше подойдут силиконовые щетки с массажным эффектом. Они и ороговевшие частички удалят, и нервы успокоют. Расчески с длинными зубчиками нужны после использования шампуня. Металлические тонкие универсальны, так как лучше справляются с уходовыми задачами, но важно подобрать тип под породу, различия бывают весьма существенны.
Защищаем докторскую: трек для кошек
Многократно умерщвленная плюшевая мышь и бантик на веревочке остались в прошлом. В «Зообазе» обнаружен трехуровневый игровой трек для кошек. Когда его котейшество пытается поймать мячики внутри, они двигаются по контуру уровня. А нужен этот девайс для самостоятельного развлечения кошки, повышения ее интеллекта (мы не сомневаемся, просто на всякий случай) и снижения агрессии. Подойдет и для юнцов, и для активных взрослых.
Все свое ношу с собой: портативные вольеры
Нашли собачьи переноски мечты от «FlokiDoggie». Они из алюминия, потому очень легкие и умеют складываться при необходимости. Мобильное собачье шале пригодится на природе, выставке и в груминг-салоне. Еще у бренда есть интерьерные вольеры для дома и манежи для щенков. Каждый можно персонализировать под конкретный собачий запрос: поменять толщину прутьев, размер, цвет, материал, добавить занавески (!) или шкафчики.
Самые симпатичные мордашки прошедшего «Зоомира» можно посмотреть здесь.
Текст: Виктория Шуршина
Фото: Анастасия Волкова
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