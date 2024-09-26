Песьи мастхевы: лучшие гаджеты и косметика с «Зоомира»

Не против шерсти: правильные расчески

Звериных расчесок великое множество. Но нам приглянулись эти от бренда «Валта». У каждой есть цель. Пуходерки ликвидируют колтуны, они хороши для лохматых питомцев с богатым подшерстком. А вот короткошерстным могут навредить – поранить нежную беззащитную кожу. Таким персонажам больше подойдут силиконовые щетки с массажным эффектом. Они и ороговевшие частички удалят, и нервы успокоют. Расчески с длинными зубчиками нужны после использования шампуня. Металлические тонкие универсальны, так как лучше справляются с уходовыми задачами, но важно подобрать тип под породу, различия бывают весьма существенны.