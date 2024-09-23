Карло, Мася, Танго, Чаго, Мия и все-все-все

Котиков и песиков все-таки много бывает, мы это теперь уверенно можем заявить. Зашли в минувшие выходные на выставку и конкурс «Зоомир» на Ярмарке полюбоваться благородным собранием (3000 + разношерстных участников). И нас, конечно, тут мгновенно прибрали к лапам, обольстили и обласкали – делимся с вами самыми впечатляющими встречами.
В общем, гуляли, знакомились с кошечками и собачками. Встретили даже прибывших из других городов и стран! Среди зарубежных гостей – стройный красавец Чаго породы поденко ибиценко (ивисская борзая), который приехал на Ярмарку из Сербии!
Джина, амстафф (или американский стаффордширский терьер), покорила нас незамедлительно. Пройти мимо такой чаровницы было невозможно! Вот мы и остановились, попросили сделать фирменный Джинин чиз на камеру.
Самая ласковая и игривая киска выставки – Мася, юная бенгалка благородного мраморного окраса. Оказалась падкой на эффектные аксессуары (а кто нет?).
Две статные белоснежные собаки августейше восседали в ожидании своего неминуемого звездного часа. Танго и Лагерта породы салюки (персидские борзые), завидев приближение человека с камерой, незамедлительно приступили к позингу, по всему было видно, что парочке это не впервой.
Мейн-куны – самые большие домашние кошки в мире и крупнейшие специалисты ми-милогических наук. Эти котики, несмотря на внушительные размеры, отличаются миролюбивым нравом и сильно привязываются к своим хозяевам. Руна полностью соответствует описанию – заворожила нас с первого взгляда.
Не только люди любят роскошную обстановку. Шотландские котята Карло и Кристиан предпочитают тривиальной лежанке софу повышенной комфортности, обязательно в барочном стиле! Два красавца стойко сохраняли королевский апломб, пока дело не дошло до игр.
Еще один участник собачьих состязаний – кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Мия. Хозяйка взяла ее перед выступлением на руки. А что, всем нам хочется иногда «на ручки», даже (особенно!) посреди ответственного мероприятия.
Перед выступлением нужно не только быть в хорошем настроении, но и выглядеть подобающе! Шпиц Джем вот, как настоящая звезда, готовится к своему выходу – ждет, когда хозяйка закончит приводить в порядок его пушистую шевелюру. Такой красавец точно получит максимальные баллы.
Текст: Виктория Шуршина
Фото: Анастасия Волкова
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