Карло, Мася, Танго, Чаго, Мия и все-все-все

Котиков и песиков все-таки много бывает, мы это теперь уверенно можем заявить. Зашли в минувшие выходные на выставку и конкурс «Зоомир» на Ярмарке полюбоваться благородным собранием (3000 + разношерстных участников). И нас, конечно, тут мгновенно прибрали к лапам, обольстили и обласкали – делимся с вами самыми впечатляющими встречами.