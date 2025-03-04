Попкорн из мидий от Brera и «Колобок» от «Красы»: пробуем нижегородские спешелы для «Пальмовой ветви»

В «Красе» из фестивального можно также попробовать шпроты (волжская уклейка!), нижегородский пельмень с кабаном, зеленой капустой и соусом щи и еще шесть позиций (в том числе специальную барную карту!). В Brera до конца марта подают шницель из баклажана с пармезанной эспумой, цыпленка alla Milanese с соусом горгонзолла, фирменный десерт «Оливки» и не только.