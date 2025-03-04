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Попкорн из мидий от Brera и «Колобок» от «Красы»: пробуем нижегородские спешелы для «Пальмовой ветви»

До 25 марта по всей стране (28 городов!) проходит фестиваль ресторанных концепций в преддверии федеральной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Победителей назовут 14 апреля в Москве. От Нижнего в фестивале участвуют итальянский ресторан Brera и ресторан-гостиная русской кухни «Краса» (в прошлом году эксперты премии отметили его за продвижение национальной гастрономии). В медиа-жюри – ресторанный критик и диджитал-главред «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова.

Из всех меню выберут несколько лучших в разных категориях для специальной номинации «Пальмовая ветвь. Выбор гостя». Оценивать заведения будут по количеству и качеству отзывов, индексу популярности ресторана на chef.ru и в СМИ.

В «Красе» из фестивального можно также попробовать шпроты (волжская уклейка!), нижегородский пельмень с кабаном, зеленой капустой и соусом щи и еще шесть позиций (в том числе специальную барную карту!). В Brera до конца марта подают шницель из баклажана с пармезанной эспумой, цыпленка alla Milanese с соусом горгонзолла, фирменный десерт «Оливки» и не только.

Подробное спешел-меню нижегородских претендентов ищите здесь.  

Фото: cайт премии

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