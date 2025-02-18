Известны даты «Пальмовой ветви» – 2025

В фестивале участвуют 25 городов России (Нижний в том числе!). Основные критерии оценивания: идея, вкус и опыт. Идея – это концепция, которую осенью заведения презентовали для первого этапа, а опыт – эмоции гостей от меню и атмосферы. Среди медиа-жюри премии – ресторанный критик и диджитал-главред «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова.

Лучшими в индустрии 2024 года из Нижнего Новгорода стали шеф-повар ресторана «19» Александр Николаенко и сомелье Vinedo Дмитрий Ехин. А среди новых концепций ресторанные критики отметили проект «Краса» за продвижение национальной кухни.

На прошлой премии в пятерку финалистов вошел ресторан «19» – его отметили в спецноминации «Афиши Рестораны».

Подробнее о премии здесь.

Премия «Пальмовая ветвь» вручается с 2006 года, когда была основана ассоциация участников ресторанного рынка. Победителей выбирают путем прямого голосования присутствующих на событии представителей индустрии.