Где пробовать сеты Российского Ресторанного Фестиваля в эти выходные

С 1 по 15 октября все три ресторана DODICI GROUP участвуют в ежегодном Российском Ресторанном Фестивале. Команды подготовили сеты из четырех блюд по фиксированной цене. Рассказываем, что пробовать в первую очередь.
DODICI GRILL
Шеф Артем Атопшев приготовил четыре подачи:
- трюфельный тартар из телятины на картофельном гратене из грибов с пармезаном 30 месячной выдержки
- фирменный тако из томленых щечек в смокере с гуакамоле из авокадо и соусом из печеного перца
- подкопченная утиная грудка с тыквенным ризотто, кремчизом и сыром пармезан
- крем-брюле из тыквы на кокосовом молоке с лемонграссом
DODICI ITALY
Бренд-шеф и партнер ресторанов Артем Атопшев приготовил:
- тартар из гребешка с маслянистым авокадо, свежей малиной и соусом «малиновый чили»
- стейк-салат с запеченным лососем, авокадо, хрустящими огурцами и муссом из орехового соуса
- равиоли с начинкой из печеной тыквы, сыра маскарпоне, цукатами из груши под соусом сливочный берблан с шалфеем
- итальянский семифредо с соусом англез, вишней кони и бобами тонка
DODICI SEAFOOD
Шеф ресторана Максим Кузитенко собрал сет блюд из морепродуктов:
- тирадито из мурманского лосося в соусе из маракуйи с кремом из авокадо и кокосовым муссом
- ролл с карпаччо из осьминога, аргентинской креветкой авокадо, крабом, соусом юдзу и цитрусовым спайси
- филе сибаса с капонатой, кедровыми орехами, томатным соусом и муссом из сыра пармезан 30 месяцев выдержки
- шоколадный брауни с вишневым конфитюром и муссом из маскарпоне
Напомним, с 1 по 15 октября в Нижнем проходит восьмой ресторанный фестиваль. В 12 ресторанах города можно попробовать сеты из трех-пяти блюд по фиксированным ценам 1390, 1690 и 1990. К каждому сету можно будет заказать пейринг.
Помимо дегустаций в ресторанах, можно поучаствовать в масштабной параллельной программе. Подробности здесь.
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Фото: предоставлено организаторами
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