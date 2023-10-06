Где пробовать сеты Российского Ресторанного Фестиваля в эти выходные

Напомним, с 1 по 15 октября в Нижнем проходит восьмой ресторанный фестиваль. В 12 ресторанах города можно попробовать сеты из трех-пяти блюд по фиксированным ценам 1390, 1690 и 1990. К каждому сету можно будет заказать пейринг.

Помимо дегустаций в ресторанах, можно поучаствовать в масштабной параллельной программе. Подробности здесь.

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Фото: предоставлено организаторами