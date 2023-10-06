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Где пробовать сеты Российского Ресторанного Фестиваля в эти выходные

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С 1 по 15 октября все три ресторана DODICI GROUP участвуют в ежегодном Российском Ресторанном Фестивале. Команды подготовили сеты из четырех блюд по фиксированной цене. Рассказываем, что пробовать в первую очередь.

DODICI GRILL

Шеф Артем Атопшев приготовил четыре подачи:

  • трюфельный тартар из телятины на картофельном гратене из грибов с пармезаном 30 месячной выдержки
  • фирменный тако из томленых щечек в смокере с гуакамоле из авокадо и соусом из печеного перца
  • подкопченная утиная грудка с тыквенным ризотто, кремчизом и сыром пармезан
  • крем-брюле из тыквы на кокосовом молоке с лемонграссом

 

DODICI ITALY

Бренд-шеф и партнер ресторанов Артем Атопшев приготовил:

  • тартар из гребешка с маслянистым авокадо, свежей малиной и соусом «малиновый чили»
  • стейк-салат с запеченным лососем, авокадо, хрустящими огурцами и муссом из орехового соуса
  • равиоли с начинкой из печеной тыквы, сыра маскарпоне, цукатами из груши под соусом сливочный берблан с шалфеем
  • итальянский семифредо с соусом англез, вишней кони и бобами тонка

 

DODICI SEAFOOD

Шеф ресторана Максим Кузитенко собрал сет блюд из морепродуктов:

  • тирадито из мурманского лосося в соусе из маракуйи с кремом из авокадо и кокосовым муссом
  • ролл с карпаччо из осьминога, аргентинской креветкой авокадо, крабом, соусом юдзу и цитрусовым спайси
  • филе сибаса с капонатой, кедровыми орехами, томатным соусом и муссом из сыра пармезан 30 месяцев выдержки
  • шоколадный брауни с вишневым конфитюром и муссом из маскарпоне

Напомним, с 1 по 15 октября в Нижнем проходит восьмой ресторанный фестиваль. В 12 ресторанах города можно попробовать сеты из трех-пяти блюд по фиксированным ценам 1390, 1690 и 1990. К каждому сету можно будет заказать пейринг.

Помимо дегустаций в ресторанах, можно поучаствовать в масштабной параллельной программе. Подробности здесь.

 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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