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Что Где Есть

Где в Нижнем попробовать сеты Российского Ресторанного фестиваля

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С 1 по 15 октября открыт восьмой ресторанный фестиваль. Больше 800 ресторанов из 50 городов примут участие в проекте. Главные туристические направления этого года — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород.

 

В 12 ресторанах Нижнего можно попробовать сеты из трех-пяти блюд по фиксированным ценам 1390, 1690 и 1990. К каждому сету можно будет заказать пейринг.

Помимо дегустаций в ресторанах, можно поучаствовать в масштабной параллельной программе.

 

VINEDO

Шеф Антон Кузнецов разработал специальный дегустационный сет:

  • тарталетка с тунцом, томат, авокадо
  • белые грибы конфи, пармантье из сельдерея, шпинат
  • судак, брокколи, соус из лесных грибов
  • десерт «Чай и попкорн»

Red wall

Шеф-повар Игорь Шиянов представил дегустационный сет из трех блюд, где объединил волжские продукты и концепцию zero waste.

  • окрошка из морского гребешка с щучей икрой
  • судак с сельдереем конфи и сливочным бербланом
  • ржаная галета, груша, соленая карамель, ламинированный арахис и ванильный крем.

«Авиатор»

Шеф заведения представит сет из трех позиций:

  • тартар из маринованных лесных грибов / копченая сметана / горчица
  • тартар из лосося / укроп / каперсы / козий сыр
  • бао с рваным гусем / зеленое яблоко / гель из лесных ягод / айоли горчица-манго

Горячо

Шеф-повар гриль-бара «ГОРЯЧО» Максим Туманов представит сет из пяти блюд:

  • Курцевская рикотта, подновские томаты и говяжий бекон из смокера на деревенском хлебе
  • Мильфей с печеными вешенками и угольными сливками
  • Макчиз боулы с городецкой сметаной, трюфелем и черной солью
  • Томлёная лопатка ягненка с копченым пате из молодой моркови
  • Кекс с варёной сгущенкой и печеным яблоком

TT bistro

Шеф-повар TT bistro Дмитрий Степанов представит сет из трех блюд:

  • карпаччо из щупалец кальмара с валеными павловскими сливами, томатным песто и каперсами
  • волжский судак с цветной капустой и соусом биск
  • курцевский камамбер с сиропом из нижегородской лаванды и мостардой из груши

Также в числе участников: ПМ бар, Franky bar, Кусто, Куркума, Метеор, Бистро 9/18 и Negroni.

 

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Фото: предоставлено организаторами

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