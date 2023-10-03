Где в Нижнем попробовать сеты Российского Ресторанного фестиваля

В 12 ресторанах Нижнего можно попробовать сеты из трех-пяти блюд по фиксированным ценам 1390, 1690 и 1990. К каждому сету можно будет заказать пейринг.

Помимо дегустаций в ресторанах, можно поучаствовать в масштабной параллельной программе.