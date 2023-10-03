Где в Нижнем попробовать сеты Российского Ресторанного фестиваля

С 1 по 15 октября открыт восьмой ресторанный фестиваль. Больше 800 ресторанов из 50 городов примут участие в проекте. Главные туристические направления этого года — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород.
В 12 ресторанах Нижнего можно попробовать сеты из трех-пяти блюд по фиксированным ценам 1390, 1690 и 1990. К каждому сету можно будет заказать пейринг.
Помимо дегустаций в ресторанах, можно поучаствовать в масштабной параллельной программе.
VINEDO
Шеф Антон Кузнецов разработал специальный дегустационный сет:
- тарталетка с тунцом, томат, авокадо
- белые грибы конфи, пармантье из сельдерея, шпинат
- судак, брокколи, соус из лесных грибов
- десерт «Чай и попкорн»
Red wall
Шеф-повар Игорь Шиянов представил дегустационный сет из трех блюд, где объединил волжские продукты и концепцию zero waste.
- окрошка из морского гребешка с щучей икрой
- судак с сельдереем конфи и сливочным бербланом
- ржаная галета, груша, соленая карамель, ламинированный арахис и ванильный крем.
«Авиатор»
Шеф заведения представит сет из трех позиций:
- тартар из маринованных лесных грибов / копченая сметана / горчица
- тартар из лосося / укроп / каперсы / козий сыр
- бао с рваным гусем / зеленое яблоко / гель из лесных ягод / айоли горчица-манго
Горячо
Шеф-повар гриль-бара «ГОРЯЧО» Максим Туманов представит сет из пяти блюд:
- Курцевская рикотта, подновские томаты и говяжий бекон из смокера на деревенском хлебе
- Мильфей с печеными вешенками и угольными сливками
- Макчиз боулы с городецкой сметаной, трюфелем и черной солью
- Томлёная лопатка ягненка с копченым пате из молодой моркови
- Кекс с варёной сгущенкой и печеным яблоком
TT bistro
Шеф-повар TT bistro Дмитрий Степанов представит сет из трех блюд:
- карпаччо из щупалец кальмара с валеными павловскими сливами, томатным песто и каперсами
- волжский судак с цветной капустой и соусом биск
- курцевский камамбер с сиропом из нижегородской лаванды и мостардой из груши
Также в числе участников: ПМ бар, Franky bar, Кусто, Куркума, Метеор, Бистро 9/18 и Negroni.
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Фото: предоставлено организаторами
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