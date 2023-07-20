Летний завтрак в DODICI GRILL: как это было

Артем Атопшев, бренд-шеф и совладелец DODICI GRILL и ITALY, угощал всех собравшихся фестивальными завтраками: круассаном с тамбовским окороком, сыром маасдам и соусом трюфельный берблан, творожными сырниками со сметаной, сезонными ягодами и соусом из карамели, яблочным пирогом тарт татен с ванильным мороженым.

Эти и другие блюда можно попробовать в рамками летнего BreakFest с 1 июля по 31 июля. В фестивальное меню традиционно войдут четыре основные категории — яйца, каши и злаки, молочные продукты, выпечка и десерты.

В фестивале участвуют 300 ресторанов в 11 городах страны. В их числе и Нижний. Подробности в нашем материале.

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Фото: предоставлено организаторами