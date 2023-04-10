Нижегородское TT Bistro может стать лучшей ресторанной концепцией России

17 апреля в Москве пройдет финал премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Эксперты фуд-индустрии выберут лучшую новую ресторанную концепцию страны. Среди номинантов ресторан — TT Bistro. Здесь гости найдут энотеку с редкими экземплярами, французские блюда, приготовленные в том числе из местных продуктов и парижскую атмосферу в самом центре Нижнего.
В этом году за золото сразятся оригинальные проекты из девяти регионов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Сочи, Самары, Екатеринбурга, Красноярска, Ростова-на Дону и Петропавловска-Камчатского.
Региональное разнообразие скажется на кейсах, на меню фестиваля, в котором отразятся гастротренды: Ближний Восток и Франция, российские морепродукты и супер-локальные специалитеты, новая этника и национальная классика.
Подробности можно узнать здесь.
Ранее два нижегородских ресторана вошли в топ-50 премии WHERE TO EAT 2023.
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Фото: архив организаторов
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