Итоги премии WHERE TO EAT 2023: два нижегородских ресторана вошли в топ-50

В этот раз в топ-100 страны вошли 3 нижегородских ресторана. А в топ-50 — сразу два ресторана.

Red Wall — 96

Кусто — 48

Yale — 45

Кроме того, Сабина Мельничук из «Кафе 38» вошла в топ-3 лучших шефов страны по версии пивоварни «Бакунин». Читайте интервью с ней в апрельском номере НН.Собака.ru.

А бар «Медные трубы» в десятке лучшим в России.

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Фото: архив редакции