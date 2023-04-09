Итоги премии WHERE TO EAT 2023: два нижегородских ресторана вошли в топ-50

В Петербурге подвели итоги юбилейной премии WhereToEat 2023. В топ-100 вошли три ресторана Нижнего. Рассказываем, какие заведения города вошли в список.
В этот раз в топ-100 страны вошли 3 нижегородских ресторана. А в топ-50 — сразу два ресторана.
- Red Wall — 96
- Кусто — 48
- Yale — 45
Кроме того, Сабина Мельничук из «Кафе 38» вошла в топ-3 лучших шефов страны по версии пивоварни «Бакунин». Читайте интервью с ней в апрельском номере НН.Собака.ru.
А бар «Медные трубы» в десятке лучшим в России.
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Фото: архив редакции
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