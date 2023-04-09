18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

Итоги премии WHERE TO EAT 2023: два нижегородских ресторана вошли в топ-50

Поделиться:

В Петербурге подвели итоги юбилейной премии WhereToEat 2023. В топ-100 вошли три ресторана Нижнего. Рассказываем, какие заведения города вошли в список.

В этот раз в топ-100 страны вошли 3 нижегородских ресторана. А в топ-50 — сразу два ресторана.

  • Red Wall — 96
  • Кусто — 48
  • Yale — 45

Кроме того, Сабина Мельничук из «Кафе 38» вошла в топ-3 лучших шефов страны по версии пивоварни «Бакунин». Читайте интервью с ней в апрельском номере НН.Собака.ru.

А бар «Медные трубы» в десятке лучшим в России.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: