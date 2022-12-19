Нижний в десятке мест для гастротуризма

В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Казань и Калининград. Нижний на четвертом месте рейтинга.

Ранее правительство Нижегородской области заключило соглашение с Национальной ресторанной премией Wheretoeat для развития гастрономического туризма. В рамках сотрудничества будут проводить мероприятия для поддержки ресторанного бизнеса в Нижнем. Также одна из целей — сформировать образ города, как одного из гастрономических центров России.





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Фото: unsplash







