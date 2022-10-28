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Нижегородская область будет развивать гастротуризм

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Правительство региона заключило соглашение с ресторанной премией Wheretoeat для развития гастротуризма.

 

В рамках сотрудничества будут проводить мероприятия для поддержки ресторанного бизнеса в Нижнем. Также одна из целей — сформировать образ города, как одного из гастрономических центров России.

Напомним, на Ярмарке прошла ресторанная премия Wheretoeat Center. Награды вручили 50 лучшим ресторанам и победителям номинаций «Бар года», «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Выбор СМИ», «Официант года по версии «нетмонет».

Заведения из шорт-листа Wheretoeat Center войдут в лонг-лист Всероссийской ресторанной премии.



 

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Фото: unsplash

 

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