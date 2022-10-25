Ресторанная премия WhereToEat пройдет на Ярмарке

27 октября в ходе церемонии огласят 50 лучших ресторанов региона, а также победителей в номинациях:

«Шеф-повар года»

«Сомелье года»

«Бар года»

«Выбор СМИ»

«Официант года по версии «нетмонет»

Все 50 ресторанов автоматически включат в лонг-лист Всероссийской ресторанной премии WhereToEat Russia 2023.

Десять ресторанов, набравшие по итогам голосования наибольшее количество баллов, и лауреатов спецноминаций наградят призами.

Рейтинг ресторанов формируется по результатам тайных голосований коллегий экспертов. В каждом регионе создается своя коллегия из 100 человек.

Нынешний сезон для премий юбилейный — уже десятый по счету.





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Фото: архив организаторов