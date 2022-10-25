Ресторанная премия WhereToEat пройдет на Ярмарке

27 октября на Нижегородской ярмарке откроется церемония вручения наград ресторанной премии WhereToEat Center. Она охватывает все города Центрального и Приволжского федеральных округов — за исключением Москвы и Татарстана, где проводятся отдельные церемонии.
27 октября в ходе церемонии огласят 50 лучших ресторанов региона, а также победителей в номинациях:
- «Шеф-повар года»
- «Сомелье года»
- «Бар года»
- «Выбор СМИ»
- «Официант года по версии «нетмонет»
Все 50 ресторанов автоматически включат в лонг-лист Всероссийской ресторанной премии WhereToEat Russia 2023.
Десять ресторанов, набравшие по итогам голосования наибольшее количество баллов, и лауреатов спецноминаций наградят призами.
Рейтинг ресторанов формируется по результатам тайных голосований коллегий экспертов. В каждом регионе создается своя коллегия из 100 человек.
Нынешний сезон для премий юбилейный — уже десятый по счету.
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Фото: архив организаторов
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