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Ресторанная премия WhereToEat пройдет на Ярмарке

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27 октября на Нижегородской ярмарке откроется церемония вручения наград ресторанной премии WhereToEat Center. Она охватывает все города Центрального и Приволжского федеральных округов — за исключением Москвы и Татарстана, где проводятся отдельные церемонии.

 

27 октября в ходе церемонии огласят 50 лучших ресторанов региона, а также победителей в номинациях:

  • «Шеф-повар года»
  • «Сомелье года»
  • «Бар года»
  • «Выбор СМИ»
  • «Официант года по версии «нетмонет»

Все 50 ресторанов автоматически включат в лонг-лист Всероссийской ресторанной премии WhereToEat Russia 2023.

Десять ресторанов, набравшие по итогам голосования наибольшее количество баллов, и лауреатов спецноминаций наградят призами.

Рейтинг ресторанов формируется по результатам тайных голосований коллегий экспертов. В каждом регионе создается своя коллегия из 100 человек.

Нынешний сезон для премий юбилейный — уже десятый по счету.


 

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Фото: архив организаторов

 

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