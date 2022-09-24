Итоги фестиваля VOLGASTRO FEST 2022

Команда проекта проведет заключительный вечер и определит победителей в номинациях:

«Лучший локальный сет» — 3 победителя

«Самый популярный сет» — 3 победителя

Также будет вручена награды от журнала «НН.Собака.ru» для участников из Нижнего Новгорода.

Кроме того, для каждого гостя шеф-повар ресторана «Река» — Иван Струков приготовил локальный сет, который принимал участие в фестивале.

Рестораны-участники из столицы Приволжья:

Кусто

Горячо

Горячо.Азия

Bottega bistro

Vinеdo

Сова

Матрешка

АМО

Mukka

Ribs

Строгов

Lucky fish

Кафе 38

Bocconcino

Уголек

Участие в мероприятии 5 октября — бесплатное.

Подробнее о Нижегородских сетах здесь.





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