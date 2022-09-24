Итоги фестиваля VOLGASTRO FEST 2022

В Нижнем, как и в других волжских городах, завершился фестиваль локальной кухни. В нем принимали участие 15 нижегородских ресторанов. Шеф-повара представляли фестивальные сеты из 3-5 блюд из типично поволжских продуктов.
Команда проекта проведет заключительный вечер и определит победителей в номинациях:
- «Лучший локальный сет» — 3 победителя
- «Самый популярный сет» — 3 победителя
Также будет вручена награды от журнала «НН.Собака.ru» для участников из Нижнего Новгорода.
Кроме того, для каждого гостя шеф-повар ресторана «Река» — Иван Струков приготовил локальный сет, который принимал участие в фестивале.
Рестораны-участники из столицы Приволжья:
Кусто
Горячо
Горячо.Азия
Bottega bistro
Vinеdo
Сова
Матрешка
АМО
Mukka
Ribs
Строгов
Lucky fish
Кафе 38
Bocconcino
Уголек
Участие в мероприятии 5 октября — бесплатное.
Подробнее о Нижегородских сетах здесь.
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