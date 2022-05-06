Стало известно, когда откроются все кафе в нижегородской «Швейцарии»

В нижегородском парке «Швейцария» планируют открыть все кафе к началу июня. Так, некоторые заведения уже начали принимать посетителей с 1 мая. Другие откроются поэтапно.
Все кафе «Швейцарии», согласно планам, заработают к 1 июня. Рестораны городского парка также откроются не все одновременно, процесс продлится до 1 июля.
Кроме того, в «Швейцарии» будут доступны и отдельно стоящие киоски, а также павильоны общественного питания. Их откроют до 25 мая.
Напомним, ранее сообщалось, что этим летом в парках Нижнего Новгорода можно будет вновь увидеть кино. Об этом сообщаю представители городской администрации.
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Фото: pexels
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