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Стало известно, когда откроются все кафе в нижегородской «Швейцарии»

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В нижегородском парке «Швейцария» планируют открыть все кафе к началу июня. Так, некоторые заведения уже начали принимать посетителей с 1 мая. Другие откроются поэтапно.

 

Все кафе «Швейцарии», согласно планам, заработают к 1 июня. Рестораны городского парка также откроются не все одновременно, процесс продлится до 1 июля.

Кроме того, в «Швейцарии» будут доступны и отдельно стоящие киоски, а также павильоны общественного питания. Их откроют до 25 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что этим летом в парках Нижнего Новгорода можно будет вновь увидеть кино. Об этом сообщаю представители городской администрации.



 

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Фото: pexels

 

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