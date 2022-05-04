Кинотеатры под открытым небом возобновят работу в Нижнем

Нижегородцы этим летом смогут посмотреть фильмы прямо в городских парка. Уличные кинотеатры возобновят свою работу.

«В этом году кинотеатры под открытым небом тоже будут работать. Планируется открыть их летом в муниципальных парках. График фильмов будет составляться в мае», — сообщили в мэрии.

Также возможно открытие автокинотеатра, который прошлой осенью работал на парковке возле стадиона — зрителям показывали российское и иностранное кино.







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Фото: pixabay