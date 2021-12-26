Галерея вкуса «Парк Культуры» в честь премьеры балета «Щелкунчик» создала десерт — орех Кракатук

«Эффектная подача пирожного, окутанного дымкой, создает правильное настроение и настраивает на чудо! И чудо не заставит себя ждать», — отмечают организаторы.

Так, в каждом десятом десерте можно найти приглашение на спектакль! Разбейте золотую скорлупу и узнаете, улыбнулась ли вам Фортуна. Попробовать десерт можно в ресторане по адресу: Верхневолжская набережная, 10А.

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Фото: архив пресс-служб