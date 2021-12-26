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Театр

3D-эффекты, 190 костюмов и проекционные декорации: в Нижегородском оперном театре прошла премьера «Щелкунчика»

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В эту субботу, 25 декабря, Нижегородский театр оперы и балета представил премьеру балета Чайковского «Щелкунчик». Это шестая постановка музыкального текста за все время существования театра — спектакль войдет в постоянный репертуар.

 

190 (!) костюмов были созданы специально для нового «Щелкунчика» на основе оригинальных эскизов первой постановки балета в 1892 году в Мариинском театре. Автором которых был Иван Всеволожский – директор императорских театров в 1881–1899 годах. За яркую атмосферу сказки и чуда на сцене отвечали — проекционные декорации и 3D-эффекты.

 

 

В команду постановщиков вошли: руководитель балетной труппы театра — Морихиро Ивата, дирижер-постановщик и лауреат премии «Золотая Маска» — Федор Леднев, художник-постановщик — Юлия Ветрова, художник по свету — Константин Никитин, художник-модельер театрального костюма в Большом театре — Майя Майер, художник по мультимедийной сценографии — Мария Чернова и студия «Артнови».

По словам Морихиро Ивата, в постановке принимают участие все артисты балетной труппы: «Я поражаюсь их работоспособности. Я очень доволен и благодарен им за это».

 

Показы пройдут до 16 января, приобрести билеты можно в кассах театра или на сайте.

Интервью для «НН.Собака.ru» с первым иностранным солистом Большого театра и руководителем балетной труппы Нижегородского театра оперы и балета имени А.С.Пушкина Морихиро Ивата здесь

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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Места:
Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина

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