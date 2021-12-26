3D-эффекты, 190 костюмов и проекционные декорации: в Нижегородском оперном театре прошла премьера «Щелкунчика»

В команду постановщиков вошли: руководитель балетной труппы театра — Морихиро Ивата, дирижер-постановщик и лауреат премии «Золотая Маска» — Федор Леднев, художник-постановщик — Юлия Ветрова, художник по свету — Константин Никитин, художник-модельер театрального костюма в Большом театре — Майя Майер, художник по мультимедийной сценографии — Мария Чернова и студия «Артнови».

По словам Морихиро Ивата, в постановке принимают участие все артисты балетной труппы: «Я поражаюсь их работоспособности. Я очень доволен и благодарен им за это».