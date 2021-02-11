Нижегородский ресторан Red Wall вошел в Топ-100 ресторанных концепций России

Это первый этап Международной премии за лучшую ресторанную концепцию Palme d’Or / «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», которую вручают в России уже в 16 раз.

Члены экспертного совета «Пальмовой ветви» отберут десять лучших проектов и объявят одного победителя. Важно, что обладатель золотой награды представит страну в следующем году в финале международной премии Palme d’Or.

Кроме того, на сайте Chef.ru стартовало народное голосование. Его победители в финале премии получат награды «Пальмовая ветвь. Выбор гостя».





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Фото: Екатерина Баландина