Нижегородский ресторан Red Wall вошел в Топ-100 ресторанных концепций России

Первый в городе ресторан с философией zero waste номинировали на профессиональную международную премию «Пальмовая ветвь 2020». В Топ-100 вошли оригинальные и коммерчески успешные ресторанные проекты, открытые в России в 2020 году.
Это первый этап Международной премии за лучшую ресторанную концепцию Palme d’Or / «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», которую вручают в России уже в 16 раз.
Члены экспертного совета «Пальмовой ветви» отберут десять лучших проектов и объявят одного победителя. Важно, что обладатель золотой награды представит страну в следующем году в финале международной премии Palme d’Or.
Кроме того, на сайте Chef.ru стартовало народное голосование. Его победители в финале премии получат награды «Пальмовая ветвь. Выбор гостя».
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Фото: Екатерина Баландина
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