Глеб Никитин рассказал, когда нижегородским барам разрешат работать в ночное время

С вопросом о снятии ограничений для заведений в Нижегородской области к губернатору обратился пользователь @alekseigorianin. Глеб Никитин сообщил, что это будет сделано, когда позволит эпидемиологическая ситуация:

«В перспективе тоже к этому придем. Вместе с санитарными врачами следим за ситуацией, как только станет возможно — сразу примем это решение».

Ранее сообщалось об открытии 83 пунктов для вакцинации против Covid–19.

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