Глеб Никитин рассказал, когда нижегородским барам разрешат работать в ночное время

Губернатор Нижегородской области на странице в Instagram рассказал о возможности открытия ресторанов и баров в ночное время.
С вопросом о снятии ограничений для заведений в Нижегородской области к губернатору обратился пользователь @alekseigorianin. Глеб Никитин сообщил, что это будет сделано, когда позволит эпидемиологическая ситуация:
«В перспективе тоже к этому придем. Вместе с санитарными врачами следим за ситуацией, как только станет возможно — сразу примем это решение».
Ранее сообщалось об открытии 83 пунктов для вакцинации против Covid–19.
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