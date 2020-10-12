Галерея вкуса «Парк культуры» представила новое коктейльное меню

Галерея вкуса «Парк Культуры» совместно с V bar создали альбом коктейлей, в котором напитки "говорят красками". При создании сборника бармены вдохновлялись живописью — от сюрреализма до русской классики.

Две картины из частной коллекции Галереи вкуса "Парк Культуры" вошли в меню, а особое внимание привлекли коктейли, созданные по мотивам полотен из коллекции Нижегородского Государственного Художественного музея. Бартендеры рекомендуют выбрать близкую по духу картину, затем смаковать напиток и вдохновляться.

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