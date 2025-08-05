Константин Кленков: «Дома глазунья может сегодня получиться хорошо, а завтра не очень, а у нас она каждый день должна быть идеальной»

У вас серьезный профессиональный бэкграунд – работа в проекте знаменитого ресторатора Перельмана и даже в мишленовском заведении. С чего все началось?

Сам я родом из Дзержинска, начинал поваром в дзержинских и нижегородских ресторанах. Но семь лет назад, как и многие, уехал в Москву – за развитием и новыми знаниями. Сначала работал в Selfie, ресторане холдинга White Rabbit Family. Это один из девяти ресторанов России со звездой Michelin, прикоснуться к такому уровню просто невероятный опыт. В таких местах вообще собираются парни, похожие на меня: в маленьких городах быстро упираешься в потолок, и появляется мечта покорить столицу – получается симбиоз лучших, самых интересных и амбициозных. Следующим этапом в Москве для меня стал ресторан Владимира Перельмана Sage, открытый вместе с Дмитрием Блиновым, выдающимся шефом, который создает удивительно простую, но изобретательную высокую кухню, – туда я уже пришел су-шефом. Это была невероятно вдохновляющая работа, на которой я получил именно то, что искал, – новых знаний и техник, некоторыми из которых я продолжаю пользоваться сейчас.

Почему же вернулись из Москвы?

Я регулярно навещал Нижний, ходил по местным заведениям и в последнее время начал замечать, насколько вырос их уровень: появились хорошие места, началась охота за опытными кадрами, а главное, вырос уровень еды. Продукты стали лучше, разнообразнее, уходит ощущение, что Нижний – провинция. Поэтому, когда ресторатор Сергей Уханов предложил мне возглавить «Министерство завтраков», я думал недолго. Получается, я просто вернул родному региону улучшенную версию себя – более опытного, насмотренного. В «Министерстве завтраков» мы хотим перевернуть привычную утреннюю классику – омлеты, скрэмблы, панкейки, вафли, всё то, что все привыкли есть на завтрак. Наша цель – сделать вкусы необычными и добиться вау-эффекта. Например, мы делаем панкейки с нестандартными начинками. Мой фаворит – панкейки с креветками в кляре: привычный любимый завтрак с неожиданным твистом.