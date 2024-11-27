Победители премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024

Главная ресторанная премия города — все! На протяжении нескольких месяцев читатели выбирали любимые заведения и специалистов на сайте «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. По результатам онлайн-голосования (107 912 голосов!) были сформированы списки финалистов, из которых экспертный совет выбрал лучших. Их имена уже известны!
Лучший новый ресторан – «19»
Лучший фаст-кэжуал проект – «Салют»
Лучший семейный ресторан – «Джани ресторани»
Лучшая барная концепция – Travnik
Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни – Yale
Лучший ресторан с доставкой в Яндекс Еде – «Самовар да утки»
Прорыв среди шеф-поваров – Павел Рожнов (Pasters)
Прорыв года среди сомелье – Дмитрий Ехин (Vinedo)
Лучший флортендер – Дмитрий Гордеев («Парк культуры»)
Лучшие кофейные профи – Егор Дворцов («Верхушка»)
Лучший бартендер – Юрий Тихомиров («Авиатор»)
Очень красивая подача – десерт «Мастер и Маргарита» («Парк культуры»)
Лучшие шоты – «Селедка и кофе»
Лучшие пельмени – Романовские пельмени («Краса»)
Лучшая каша – пшенная каша 4 сыра («Парк культуры»)
Лучший специалитет - Павловское фуа-гра (Red Wall)
Выбор фуди — ресторан Yale и бар Travnik
СПЕЦНОМИНАЦИИ
Больше, чем общепит — «Цейлон» и «Юла»
Визитные карточки города — Yale и «Пяткинъ»
Лучший франшизный проект — «Хачапури Марико»
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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