Победители премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024

Главная ресторанная премия города — все! На протяжении нескольких месяцев читатели выбирали любимые заведения и специалистов на сайте «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. По результатам онлайн-голосования (107 912 голосов!) были сформированы списки финалистов, из которых экспертный совет выбрал лучших. Их имена уже известны!