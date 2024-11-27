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Что Где Есть

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Победители премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024

Главная ресторанная премия города — все! На протяжении нескольких месяцев читатели выбирали любимые заведения и специалистов на сайте «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. По результатам онлайн-голосования (107 912 голосов!) были сформированы списки финалистов, из которых экспертный совет выбрал лучших. Их имена уже известны!  

Лучший новый ресторан – «19»

Лучший фаст-кэжуал проект – «Салют»

Лучший семейный ресторан – «Джани ресторани»

Лучшая барная концепция – Travnik 

Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни – Yale

Лучший ресторан с доставкой в Яндекс Еде – «Самовар да утки»

Прорыв среди шеф-поваров – Павел Рожнов (Pasters)

Прорыв года среди сомелье – Дмитрий Ехин (Vinedo)

Лучший флортендер – Дмитрий Гордеев («Парк культуры»)

Лучшие кофейные профи – Егор Дворцов («Верхушка»)

Лучший бартендер – Юрий Тихомиров («Авиатор»)

Очень красивая подача – десерт «Мастер и Маргарита» («Парк культуры») 

Лучшие шоты – «Селедка и кофе» 

Лучшие пельмени – Романовские пельмени («Краса»)

Лучшая каша – пшенная каша 4 сыра («Парк культуры»)

Лучший специалитет - Павловское фуа-гра (Red Wall)

Выбор фуди — ресторан Yale и бар Travnik

СПЕЦНОМИНАЦИИ

Больше, чем общепит — «Цейлон» и «Юла»

Визитные карточки города — Yale и «Пяткинъ» 

Лучший франшизный проект — «Хачапури Марико»

НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;

«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.

 

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