Гайд по Нижнему Новгороду от Андрея Вовка

Идеальный завтрак — в компании сероглазой брюнетки, идеальный кофе — в компании черного пса. Журналист, мини-отельер, политобозреватель, автор телеграм-канала «ВОВК» Андрей Вовк откровенно признается в любви музыкантам, поэтам, художникам и, конечно, ресторанам.
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В 11 утра на завтраке с красивой брюнеткой с серыми глазами и парой собак.
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
«Темп», Skuratov, Mola Mola. Хожу в эти кофейни со своим черным лабрадором Лефом.
Самые вкусные грузди в...
«Безухове» и «Красе».
Я люблю обедать в...
«Тако» и «Фабуле», японский бизнес-ланч, и Vinedo, европейский бизнес-ланч.
Идеальное место для ужина
Yale, «Гусь в яблоках» и «Парк Культуры».
Мое любимое заведение для особого случая
«Кусто», беру ежей.
Мой любимый бар
Пивной. «Хоп хедеру». Рекомендую любой Сару или гоне с крана.
Мои любимые коктейли в Нижнем Новгороде
Сто видов Неграми в «Неграми» и «Кровавая Мэри» в «Медных трубах».
Я хожу с собакой в...
«Волконский» и «Темп» на завтраки.
Родную бабушку я бы пригласил в...
Yale.
Мой любимый нижегородский продукт
Павловский лимон.
Если бы я приехал в Нижний как турист, по остановился бы в...
«Никитине», «Кулибине» или Marriott.
Мне бы хотелось жить в Нижнем Новгороде
Около Щелоковского хутора с видом на лес (так скоро и будет).
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Сквер Евгения Евстигнеева.
Я предпочитаю заниматься спортом в...
World Class «Пушкинский».
Мои любимые нижегородские марки
TIU и NUMERO NUOVO.
Самые крутые спектакли в Нижнем Новгороде
«Березин квартет», «Факс» и «До завтра!» театра «Зоопарк» Харламова и Шапкова, которые уже не выступают
Самые классные выставки в Нижнем Новгороде
Графика и карты в Арсенале, «Я говорю с тобой из Ленинграда…» в Манеже, «ГОРИЗОНТ. К 90-летию Эрика Булатова» в Пакгаузе.
Лучшие вечеринки
У «Станции метро Горьковской» и во дворе Milo Club.
Я люблю галерею
«Тихая», а именно Артема Филатова, Андрея Оленева и Антона Морокова (дома висят их работы).
Мой любимый музыкант
Павел Пиковский (самый душевный необард).
Мой любимый поэт
Арсений Гончуков.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Крутой мерч со «Столицей закатов» и сувениры с «Торпедо».
Нижний станет еще лучше, когда...
застроят берега, в том числе Волжскую пойму. Когда построят мост в Подновье. Когда вернут всенародные выборы мэра.
Напомним, Андрей Вовк — амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. Он и другие амбассадоры выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
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