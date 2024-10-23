Гайд по Нижнему Новгороду от Андрея Вовка

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

В 11 утра на завтраке с красивой брюнеткой с серыми глазами и парой собак.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

«Темп», Skuratov, Mola Mola. Хожу в эти кофейни со своим черным лабрадором Лефом.

Самые вкусные грузди в...

«Безухове» и «Красе».