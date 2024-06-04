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Андрей Вовк в подкасте «По-собачьи» рассказывает, как его хейтили за то, что называл Нижний провинцией, и критикует губернатора

Шеф-редактор «НН.Собака.ru» Владимир Трепитов поговорил с журналистом, в прошлом серийным главным редактором, в настоящем мини-отельером, политобозревателем, автором телеграм-канала «ВОВК» Андреем Вовком и выяснил:

  • как публиковать инсайды, чтобы никто не понял, кто инсайдер
  • есть ли все еще в регионе «непуганые журналисты»
  • как ездить в путешествия несколько раз в год (не два!), чтобы деньги на покупку дорогой недвижимости все равно остались
  • что жил с Вовком на одной улице
  • что Катерина Смирнова умеет заочно странно себя вести
  • что Вовку не хватает личных встреч с губернатором
  • как быть счастливым безработным
  • для чего нужен телеграмм-канал о политике с 10 тысячами подписчиками в Нижнем и можно ли на нем заработать
  • как Вовка называют недоброжелатели

Смотреть здесь и здесь.

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