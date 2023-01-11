У нижегородского фудблогера украли Telegram

Мошенники получили доступ к каналу и разместили там рекламный пост, к которому автор не имела отношения. Спустя полчаса после размещения поста доступ к аккаунту вернулся к владелице.

«Я удалила пост, установила двухфакторную аутентификацию. На канал подписано две тысячи человек, они мне очень дороги и совсем не хочется их терять», — поделилась автор telegram-канала.

Светлана Голованова – не чужой Собаке человек. Когда-то она была ее редактором, а теперь предпочитает писать о еде в собственном телеграм-канале, организует «Вчера.сегодня.завтраки» и гастроквесты. Почитать интервью с ней можно в нашем материале по ссылке.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Анастасия Волкова