Борщ в «Салюте» (что? да!), диджитал-коктейли от Brera и ЦЕХа *, светские беседы с ромашковым чаем и выпечкой в «Заповедных»: что где есть в Нижнем до конца осени

Новое меню в «Самоваре да утках»

Шеф-повар ресторана русской кухни Владимир Ванеев переквалифицировался в бартендера и для нового меню смешал сразу три коктейля: «Кровавую Марусю» на хренодере, крепкий «Культурный код» на меде с вареньем из одуванчиков и «Ивана да Марью» в двух вариациях, с игристым или лимонной настойкой. Про основное меню шеф тоже не забыл. Сначала пробуем щи с бычьими хвостами, щавелем и пареной репой и ветлужские пельмени с говядиной, копченой свиной грудинкой и лесными грибами, а после телячий язык по-нижегородски и голубец в цукини с волжским сомом и раковыми шейками.

18+