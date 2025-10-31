Борщ в «Салюте» (что? да!), диджитал-коктейли от Brera и ЦЕХа *, светские беседы с ромашковым чаем и выпечкой в «Заповедных»: что где есть в Нижнем до конца осени

Мятежный ноябрь также проводим в компании «Кровавой Маруси» от «Самовара да уток» (два секретных ингредиента – любовь и хренодер), на киновечерах в Dodici – в ролях Адриано Челентано, Джулия Робертс, безлимитное красное. А еще, кстати, скоро дэрэ «Буфета» (23!) – в программе «Трахбахбэнд» и торт со свечками.
Тематическая ночь в «Капельке» и Hophead
1 ноября главное открытие осени совместно с баром Hophead отмечает свой первый Хэллоуин/Велесову ночь (тут по настроению). Бартендеры приготовили два хоррор-спешла: традиционный горячий ирландский пунш из яблок, специй, молока и эля в виде шотов и «Кровавую Мэри» на дистилляте из сухариков с беконом. Придаваться мистицизму будем под диджей-сеты: с 20:00 до 01:00 в «Капельке», с 22:00 до 02:00 в Hophead.
18+
Ул. Алексеевская, 13Д
Ул. Магистратская, 9Д
Гастрономические дни в «Заповедных кварталах»
На ноябрьских выходных идем в Трехсвятский квартал знакомиться с гастрономическим предпочтениями купцов. 1, 3 и 4 ноября встречаемся в усадьбе Гусевых, чтобы оценить «Согревающие вкусы осени». Будем дегустировать безалкогольные напитки по классическим рецептам и чаевничать с имбирным печеньем под рассказы гастро-историка о старинных домашних рецептах. А 2, 3 и 4 ноября здесь же пройдет завтрак по всем канонам высшего общества: элегантная сервировка с исторической посудой, ностальгия по забытым предметам быта и светские беседы с ромашковым чаем и выпечкой.
12+
Киновечера в Dodici Italy
5 и 19 ноября в итальянской кантине на Рождественской устраивают смотр классики. Сначала любуемся лучшим перформансом в карьере Адриано Челентано в «Укрощении строптивого», а потом наслаждаемся любовно-гастрономическим трипом Джулии Робертс по Италии, Индии и Бали в «Ешь, молись, люби». Просмотр сопровождается безлимитным красным из коллекции Dodici.
18+
День рождения «Буфета»
8 ноября идем поздравлять гастрономического ветерана Нижнего Новгорода – культовое арт-кафе празднует 23 года! Отмечаем вместе с виниловым гуру DJPolyarnik и заводной группой «Трахбахбенд». Также обещаны подарки и праздничный торт.
18+
Новое меню в «Салюте»
К классическим бургерам здесь добавили сибирский с брусничным взваром, греческий с куриным шницелем и бургер с белой рыбой. Еще среди новинок томленая говядина с картофелем, огурцами кимчи под трюфельным соусом и (неожиданно!) борщ с копченой грушей и рваной говядиной. Запивать предлагают витаминным чаем с розмарином, лимоном и имбирем.
0+
Спешлы в Brera
Ресторан современной миланской кухни в коллаборации с пространством ЦЕХ * и галереей AnnaNova Gallery представил спешл-меню, вдохновленное выставкой «Формат был изменен». Так до 9 ноября еще успеваем попробовать стейк из батата с тартаром из форели и авокадо, тарт с мандарином и фундучным пралине и коктейль New art sour.
18+
Новое меню в «Самоваре да утках»
Шеф-повар ресторана русской кухни Владимир Ванеев переквалифицировался в бартендера и для нового меню смешал сразу три коктейля: «Кровавую Марусю» на хренодере, крепкий «Культурный код» на меде с вареньем из одуванчиков и «Ивана да Марью» в двух вариациях, с игристым или лимонной настойкой. Про основное меню шеф тоже не забыл. Сначала пробуем щи с бычьими хвостами, щавелем и пареной репой и ветлужские пельмени с говядиной, копченой свиной грудинкой и лесными грибами, а после телячий язык по-нижегородски и голубец в цукини с волжским сомом и раковыми шейками.
18+
