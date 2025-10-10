Настойка на березе, биоинженерный борщ и совриск: из чего состоит новая рюмочная «Капелька»

Нашли новый проект во дворе Алексеевской на месте Freakadely. Первое ощущение: «Капелька» – это приблизительно про всё сразу.
В барной карте дистилляты, мацераты и авторские настойки с классическими и экспериментальными составами. Например, есть вишня с рисом и березой и хреновуха, настоянная на финиках и свекле. Много позиций со специями. Закусывать предлагается борщом с вяленой свеклой, куриным попкорном и холодцом из хвостов (по заветам изобретателя фудпейринга Бернара Лаусса).
Обстановку собирали всем ресторанным миром:
Константин Мизернов, дизайнер проекта: «Почти все здесь сделано из остатков других проектов. Например, стойку для заготовок мы взяли из «Министерства завтраков», зеркало из Fanatics wine, а люстру притащили из «Августа». Этот проект – такая своеобразная солянка из того, что не пригодилось или было забраковано».
Кроме того, в дизайне можно найти капельку «Вспышки» (изначально концепция рюмочной родилась именно в пышечной), ÖÖ и опять же Freakadely – как дань уважения предшественнику. Еще тут уважают искусство, второй этаж украшают работы художницы Наташи Вади.
Где: Алексеевская, 13Д
