Церемония вручения премии «Что Где Есть в Нижнем Новгороде» – 2024. Часть I

«НН.Собака.ru» с большим вниманием следит за развитием ресторанной индустрии, фиксирует новые имена и прогресс мэтров, и самое важное – поддерживает гастрономические инициативы в городе, поэтому четвертый год подряд мы проводим премию «Что Где Есть в Нижнем Новгороде». 27 ноября лучшие из лучших получили драгоценные тарелки в Нижегородской филармонии имени Ростроповича. Среди гостей – фуд-эксперты, политические и общественные деятели, бизнесмены, инфлюэнсеры и другие вовлеченные в ресторанную жизнь города люди. Ведущие вечера – главный редактор мультимедиа Катерина Смирнова и директор ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев.
Юлия Зудилина, Илона Лапшина, Сергей Яковлев, Катерина Смирнова
Катерина Смирнова, Юлия Ложкина, Евгения Байтиммирова, Михаил Маркевич, Сергей Яковлев, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Глеб Левицкий, Юлия Седова, Кирилл Верховодов, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Александр Мартьянов, Дарья Голикова, Игорь Шиянов, Екатерина Зайдес, Валерия Бородина, Павел Солодкий, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Матвей Ершов, Александра Сызранова, Марина Степанова, Александр Сурин, Дмитрий Степанов, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Дмитрий Гордеев, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Виталий Базылевич, Татьяна Ловчикова, Екатерина Уницаева, Мария Родионова, Михаил Федотов, Мария Пудкова, Анастасия Михеева, Алена Зобова, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Юрий Тихомиров, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Егор Лоскутов, Артур Полторацкий, Иван Жегалов, Екатерина Князева, Елена Буртасова, Наталья Кострова, Юлия Матвеева, Светлана Голованова
Катерина Смирнова, команда "Селедка и кофе", Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Егор Дворцов, Павел Головчанский, Андрей Шишулин, Алексей Беляев
Больше двух месяцев читатели выбирали самых-самых шефов, сомелье, флортендеров (всего 20 номинаций) на сайте «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. По результатам онлайн-голосования (107 912 голосов!) были сформированы списки финалистов, среди которых экспертный совет премии выбрал победителей. Их имена уже известны!
Катерина Смирнова, Максим Каплун, Павел Рожнов, Дарья Каплун, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Владимир Ванеев, Александр Соминский, Анастасия Калинина, Николай Миняев, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Алла Печникова, Дмитрий Ехин, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Егор Лоскутов, Артур Полторацкий, Екатерина Князева, Мария и Евгений Бабурины, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Кирилл Сулима, Дмитрий Котов, Рада Шепелева, Сергей Малышкин, Максим Рогожко, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Евгения Байтиммирова, Юлия Ложкина, Ольга Никитина, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Иван Жегалов, Елена Буртасова, Наталья Кострова, Юлия Матвеева, Светлана Голованова, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, Михаил Федотов, Мария Родионова, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, команда "Джани ресторани", Иван Пойлов, Алексей Беляев
Катерина Смирнова, команда "Хачапури Марико", Алексей Беляев
Новое в этом году! С сегодняшнего дня лауреатов премии можно увидеть не только у нас на сайте, в соцсетях и журнале, но и на поверхностях оutdoor-оператора «ПРАЙМ», который занимается разнообразными форматами наружной рекламы — от билбордов до уникальных цифровых носителей и арт-интеграций.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова, Влад Марцев
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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