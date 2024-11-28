Церемония вручения премии «Что Где Есть в Нижнем Новгороде» – 2024. Часть I

«НН.Собака.ru» с большим вниманием следит за развитием ресторанной индустрии, фиксирует новые имена и прогресс мэтров, и самое важное – поддерживает гастрономические инициативы в городе, поэтому четвертый год подряд мы проводим премию «Что Где Есть в Нижнем Новгороде». 27 ноября лучшие из лучших получили драгоценные тарелки в Нижегородской филармонии имени Ростроповича. Среди гостей – фуд-эксперты, политические и общественные деятели, бизнесмены, инфлюэнсеры и другие вовлеченные в ресторанную жизнь города люди. Ведущие вечера – главный редактор мультимедиа Катерина Смирнова и директор ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев.