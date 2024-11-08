Гастротур амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024: как это было, версия 2.0

Бутерброды со шпротами и колбаса как в юности, картофель фри и жареная кукуруза, оливье и курочка с пюрешкой, роллы и мильфей с камчатским крабом. А еще реки игристого, море пенного и, кажется, океан настоек. Сочетали несочетаемое с амбассадорами премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. За один вечер посетили пять нижегородских заведений: «Юность», «Пивзавод», «Настаятель», «Соус», Dodici Seafood. Окунулись в историю улицы Рождественской благодаря нашему гиду — диджитал-главреду «НН.Собака.ru» и ресторанному критику Катерине Смирновой. Делимся с вами ярчайшими моментами. Сами некоторые из них вспоминаем не без труда, но так, в каком-то смысле, даже интереснее.
ЮНОСТЬ
|Зеленский съезд, 10
ПИВЗАВОД
|Зеленский съезд, 10
НАСТАЯТЕЛЬ
|Пер. Вахитова, 7
СОУС
|Ул. Рождественская, 24
DODICI SEAFOOD
|Ул. Рождественская, 37
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса;
BAIKAL 430 — природная чистейшая вода из великого озера Байкал с глубины 430 метров.
Фото: Анастасия Волкова
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