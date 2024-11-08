Гастротур амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024: как это было, версия 2.0

Бутерброды со шпротами и колбаса как в юности, картофель фри и жареная кукуруза, оливье и курочка с пюрешкой, роллы и мильфей с камчатским крабом. А еще реки игристого, море пенного и, кажется, океан настоек. Сочетали несочетаемое с амбассадорами премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. За один вечер посетили пять нижегородских заведений: «Юность», «Пивзавод», «Настаятель», «Соус», Dodici Seafood. Окунулись в историю улицы Рождественской благодаря нашему гиду — диджитал-главреду «НН.Собака.ru» и ресторанному критику Катерине Смирновой. Делимся с вами ярчайшими моментами. Сами некоторые из них вспоминаем не без труда, но так, в каком-то смысле, даже интереснее.