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Что Где Есть

Гастротур амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024: как это было, версия 2.0

Бутерброды со шпротами и колбаса как в юности, картофель фри и жареная кукуруза, оливье и курочка с пюрешкой, роллы и мильфей с камчатским крабом. А еще реки игристого, море пенного и, кажется, океан настоек. Сочетали несочетаемое с амбассадорами премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. За один вечер посетили пять нижегородских заведений: «Юность», «Пивзавод», «Настаятель», «Соус», Dodici Seafood. Окунулись в историю улицы Рождественской благодаря нашему гиду — диджитал-главреду «НН.Собака.ru» и ресторанному критику Катерине Смирновой. Делимся с вами ярчайшими моментами. Сами некоторые из них вспоминаем не без труда, но так, в каком-то смысле, даже интереснее. 

ЮНОСТЬ

Зеленский съезд, 10
  
Елена Буртасова

Елена Буртасова

Команда «Внутри Нижнего»

Команда «Внутри Нижнего»

Иван Жегалов

Иван Жегалов

Алексей Гриценко

Алексей Гриценко

ПИВЗАВОД

Зеленский съезд, 10
  
Яна Горький

Яна Горький

Яна Павликова

Яна Павликова

Катерина Смирнова, Наталья Кострова, Светлана Кузьмина, Светлана Строителева

Катерина Смирнова, Наталья Кострова, Светлана Кузьмина, Светлана Строителева

Иван Жегалов

Иван Жегалов

Елена Буртасова

Елена Буртасова

Дарья Колосова

Дарья Колосова

Наталья Кострова

Наталья Кострова

Светлана Кузьмина

Светлана Кузьмина

Юлия Самсонова

Юлия Самсонова

Мария Калинина

Мария Калинина

Катерина Смирнова и Светлана Строителева

Катерина Смирнова и Светлана Строителева

Катерина Русь

Катерина Русь

НАСТАЯТЕЛЬ

Пер. Вахитова, 7
  
Анна Горбунова

Анна Горбунова

Анастасия Волкова

Анастасия Волкова

Катерина Смирнова

Катерина Смирнова

Мария Калинина

Мария Калинина

Юлия Шумкова

Юлия Шумкова

Катерина Смирнова, Ольга Куренкова

Катерина Смирнова, Ольга Куренкова

Катерина Русь

Катерина Русь

Ольга Куренкова

Ольга Куренкова

Катерина Смирнова

Катерина Смирнова

Елизавета Воструева

Елизавета Воструева

СОУС

Ул. Рождественская, 24
  
Яна Горький

Яна Горький

Иван Жегалов

Иван Жегалов

Елизавета Воструева

Елизавета Воструева

Мария Рябова

Мария Рябова

Анна Горбунова

Анна Горбунова

Ольга Куренкова

Ольга Куренкова

Катерина Смирнова и Яна Аверьянова

Катерина Смирнова и Яна Аверьянова

Юлия Самсонова

Юлия Самсонова

Анастасия Большакова, Яна Аверьянова, Катерина Смирнова

Анастасия Большакова, Яна Аверьянова, Катерина Смирнова

DODICI SEAFOOD

Ул. Рождественская, 37
  
Иван Жегалов

Иван Жегалов

Алена Зобова и Елена Буртасова

Алена Зобова и Елена Буртасова

Максим Кузитенко

Максим Кузитенко

Максим Кузитенко

Максим Кузитенко

НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;

«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса;

BAIKAL 430 — природная чистейшая вода из великого озера Байкал с глубины 430 метров.

Фото: Анастасия Волкова

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