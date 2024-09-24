«Шаляпинский чай», Эрмитаж в бокале, дерзкие бутерброды: что где есть и пить на этой неделе в Нижнем

Осень овладевает умами наших шефов, отсюда в обновленных меню настоящая ягодно-грибная элегия вперемежку с японским рулетом, трюфельным тартаром, печеной тыквой с лимонным кремом, острой пиццей с красным луком и, например, сорокаградусным «Люксембургским садом», который радушно (но настойчиво!) предлагает в себе затеряться вплоть до межсезонья.
Осень Сулимы
Осенние дары особенно хороши к мясу, которое Андрей Сулима научит и приготовить, и подобающим образом съесть. На этот раз во главе стола татаки (японский рулет) из тонкого края с манго, плотно подружившийся с рибаем, грибами и соусом из них. С ними в компании наш энергичный приятель маковый бисквит с соленой карамелью.
Когда: 25 сентября, 19:00
Где: ул. Почаинская, 17р
Стоимость: 4000 руб.
Бронь: +7 (950) 600-19-06
Эрмитаж в бокале
ЦЕХ * и «Великолепный Эрмитаж» оживили картины и фасады великого музея, пробудив тягу к гастротворчеству. И вот теперь «Парк культуры» предлагает рассматривать шедевры живописи под «Люксембургский сад» на основе кардамоновой сорокаградусной с личи и черемухой и «Игру в карты» – спритц с имбирным акцентом, яблоком и океаном трав. Когда Мадонна Литта начнет оживать, знайте – дело, конечно, не в лишнем бокале, но в мультимедийных технологиях.
Когда: до 20 октября
Где: Верхне-Волжская набережная, 10
Стоимость: 700 руб. за любой
Рождественские похождения Катерины Смирновой
Главред мультимедиа «НН.Собака.ru» зовет в гастротур по Рождественской, где для начала будут ассорти тартаров из телятины и морепродуктов, салат с уткой, тарталетки, фирменная пицца от Dodici Italy. А после препроводит всех в «Рюмочную у Строганова» за «Мокрухой», «Сливочной», «Шаляпинским чаем» и дерзкими бутербродами с кабачковой икрой, икрой сазана и московской колбасой.
Когда: 26 сентября, 18:00
Стоимость: 3500 руб.
Бронь: Критик Смирнова
Чаепитие в дворянской усадьбе с YALE
Александр Горбунов, который барствует в MITRICH STEAKHOUSE и YALE, полностью готов поделиться рассказами о происхождении всего на Волге и Оке. Поведет нас в сад усадьбы Костромина – Шушляева, где поведает историю Нижегородской губернии. Знаменитое усадебное чаепитие со всем положенным церемониалом, разумеется, в комплекте.
Когда: 26 сентября, 15:00
Где: ул. Рождественская, 30
Стоимость: бесплатно
Бронь: +7 (952) 442-86-88
Эноказино Margulets Bar
Эноказино и одновременно исследование напитков со всего света. Дегустируем (интерактивно!) и пробуем угадать по вкусу и аромату происхождение дегустируемого. Обещают – будет азартно и познавательно!
Когда: 27 сентября, 19:00
Где: ул. Октябрьская, 16/10
Стоимость: 2000 руб.
Бронь: +7 (950) 345-29-30
Красивый сет от «Красы»
Три подачи «Красы» в коллабе с бьюти-брендом, который, как и ресторан, вдохновился историей России. Дикий лосось со свеклой и черной смородиной, сахалинский гребешок с клубникой и икорным соусом, сладкий томат с прослойкой из малины и глянцевая помада в придачу. После ужина – презент, который усилит нашу неотразимость. А на следующий день идем в «Красу» на стартовавшие ланчи – они тут с 12:00 до 16:00.
Где: ул. Октябрьская, 9
Стоимость: 2577 руб.
В гости к «Монике»
Шеф-повар Monica Михаил Климычев и мастер по макияжу Анна Уханова сочинили на пару новые позиции о красоте и сытости, получились «Тосканский завтрак» с паштетом из куриной печени и «Взбитый творог с маскарпоне» со свежими ягодами и грецким орехом.
Где: ул. Большая Покровская, 82
Стоимость: «Тосканский завтрак» – 530 руб.
«Взбитый творог с маскарпоне» – 470 руб.
Очей и не только очарование в Юла Pizza
В «Юле» (где подают ту самую неаполитанскую пиццу с леопардовыми бортиками) отогревают наши сердца ростбифом с соусом тартар, печеной тыквой с лимонным кремом и кальцоне с яблоком, корицей и маскарпоне. А еще тут появилась настоящая королева осени – пицца с острой говядиной и красным луком.
Где: ул. Октябрьская, 9б
Dodici Italy в мини
Шеф-повар Наталья Ригина собрала все легендарные блюда Dodici Italy в пять сетов тарталеток. Чтобы любимого трюфельного тартара, капрезе с моцареллой и утиного филе со сливочным сыром было вдоволь. География новшества обширна, можно съесть «Пьемонт», «Остров Капри» или «Сицилию» целиком.
Где: в приложении Dodici Group
Командировка «Медных труб» в Megustro
Иван Сыркин из «Медных труб» направился прямиком в Питер, чтобы там поведать о секретах успеха (помним, в этом году они снова в топ-3 всероссийской питейной премии W2D). А еще на барном слете ждут Артема Перука (El Copitas bar), Артема Числова (амбассадор Martini в России), Айрата Калимуллина (Relab Family) и других важнейших для индустрии спикеров.
Когда: 25 сентября
Где: Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., 3 лит. Е
Регистрация: по ссылке
Текст: Юлия Шумкова
Фото: архив редакции
Комментарии (0)