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Что Где Есть

«Шаляпинский чай», Эрмитаж в бокале, дерзкие бутерброды: что где есть и пить на этой неделе в Нижнем

Осень овладевает умами наших шефов, отсюда в обновленных меню настоящая ягодно-грибная элегия вперемежку с японским рулетом, трюфельным тартаром, печеной тыквой с лимонным кремом, острой пиццей с красным луком и, например, сорокаградусным «Люксембургским садом», который радушно (но настойчиво!) предлагает в себе затеряться вплоть до межсезонья.

Осень Сулимы

Осенние дары особенно хороши к мясу, которое Андрей Сулима научит и приготовить, и подобающим образом съесть. На этот раз во главе стола татаки (японский рулет) из тонкого края с манго, плотно подружившийся с рибаем, грибами и соусом из них. С ними в компании наш энергичный приятель маковый бисквит с соленой карамелью. 

Когда: 25 сентября, 19:00
Где: ул. Почаинская, 17р
Стоимость: 4000 руб. 
Бронь: +7 (950) 600-19-06

Эрмитаж в бокале

ЦЕХ * и «Великолепный Эрмитаж» оживили картины и фасады великого музея, пробудив тягу к гастротворчеству. И вот теперь «Парк культуры» предлагает рассматривать шедевры живописи под «Люксембургский сад» на основе кардамоновой сорокаградусной с личи и черемухой и «Игру в карты» – спритц с имбирным акцентом, яблоком и океаном трав. Когда Мадонна Литта начнет оживать, знайте – дело, конечно, не в лишнем бокале, но в мультимедийных технологиях. 

Когда: до 20 октября 
Где: Верхне-Волжская набережная, 10
Стоимость: 700 руб. за любой

Рождественские похождения Катерины Смирновой

Главред мультимедиа «НН.Собака.ru» зовет в гастротур по Рождественской, где для начала будут ассорти тартаров из телятины и морепродуктов, салат с уткой, тарталетки, фирменная пицца от Dodici Italy. А после препроводит всех в «Рюмочную у Строганова» за «Мокрухой», «Сливочной», «Шаляпинским чаем» и дерзкими бутербродами с кабачковой икрой, икрой сазана и московской колбасой. 

Когда: 26 сентября, 18:00
Стоимость: 3500 руб. 
Бронь: Критик Смирнова 

Чаепитие в дворянской усадьбе с YALE

Александр Горбунов, который барствует в MITRICH STEAKHOUSE и YALE, полностью готов поделиться рассказами о происхождении всего на Волге и Оке. Поведет нас в сад усадьбы Костромина – Шушляева, где поведает историю Нижегородской губернии. Знаменитое усадебное чаепитие со всем положенным церемониалом, разумеется, в комплекте.

Когда: 26 сентября, 15:00
Где: ул. Рождественская, 30
Стоимость: бесплатно
Бронь: +7 (952) 442-86-88

Эноказино Margulets Bar

Эноказино и одновременно исследование напитков со всего света. Дегустируем (интерактивно!) и пробуем угадать по вкусу и аромату происхождение дегустируемого. Обещают – будет азартно и познавательно!  

Когда: 27 сентября, 19:00
Где: ул. Октябрьская, 16/10
Стоимость: 2000 руб. 
Бронь: +7 (950) 345-29-30

Красивый сет от «Красы»  

Три подачи «Красы» в коллабе с бьюти-брендом, который, как и ресторан, вдохновился историей России. Дикий лосось со свеклой и черной смородиной, сахалинский гребешок с клубникой и икорным соусом, сладкий томат с прослойкой из малины и глянцевая помада в придачу. После ужина – презент, который усилит нашу неотразимость. А на следующий день идем в «Красу» на стартовавшие ланчи – они тут с 12:00 до 16:00. 

Где: ул. Октябрьская, 9 
Стоимость: 2577 руб. 

В гости к «Монике» 

Шеф-повар Monica Михаил Климычев и мастер по макияжу Анна Уханова сочинили на пару новые позиции о красоте и сытости, получились «Тосканский завтрак» с паштетом из куриной печени и «Взбитый творог с маскарпоне» со свежими ягодами и грецким орехом. 

Где: ул. Большая Покровская, 82
Стоимость: «Тосканский завтрак» – 530 руб.
«Взбитый творог с маскарпоне» – 470 руб. 

Очей и не только очарование в Юла Pizza

В «Юле» (где подают ту самую неаполитанскую пиццу с леопардовыми бортиками) отогревают наши сердца ростбифом с соусом тартар, печеной тыквой с лимонным кремом и кальцоне с яблоком, корицей и маскарпоне. А еще тут появилась настоящая королева осени – пицца с острой говядиной и красным луком. 

Где: ул. Октябрьская, 9б

Dodici Italy в мини

Шеф-повар Наталья Ригина собрала все легендарные блюда Dodici Italy в пять сетов тарталеток. Чтобы любимого трюфельного тартара, капрезе с моцареллой и утиного филе со сливочным сыром было вдоволь. География новшества обширна, можно съесть «Пьемонт», «Остров Капри» или «Сицилию» целиком.   

Где: в приложении Dodici Group

Командировка «Медных труб» в Megustro 

Иван Сыркин из «Медных труб» направился прямиком в Питер, чтобы там поведать о секретах успеха (помним, в этом году они снова в топ-3 всероссийской питейной премии W2D). А еще на барном слете ждут Артема Перука (El Copitas bar), Артема Числова (амбассадор Martini в России), Айрата Калимуллина (Relab Family) и других важнейших для индустрии спикеров. 

Когда: 25 сентября 
Где: Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., 3 лит. Е
Регистрация: по ссылке  

Текст: Юлия Шумкова
Фото: архив редакции

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