«Шаляпинский чай», Эрмитаж в бокале, дерзкие бутерброды: что где есть и пить на этой неделе в Нижнем

Эрмитаж в бокале

ЦЕХ * и «Великолепный Эрмитаж» оживили картины и фасады великого музея, пробудив тягу к гастротворчеству. И вот теперь «Парк культуры» предлагает рассматривать шедевры живописи под «Люксембургский сад» на основе кардамоновой сорокаградусной с личи и черемухой и «Игру в карты» – спритц с имбирным акцентом, яблоком и океаном трав. Когда Мадонна Литта начнет оживать, знайте – дело, конечно, не в лишнем бокале, но в мультимедийных технологиях.

Когда: до 20 октября

Где: Верхне-Волжская набережная, 10

Стоимость: 700 руб. за любой