Два дня до премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»!

Мы на низком старте. Уже в среду, 25 сентября, можно будет проголосовать за любимый ресторан, дорогого вашему сердцу официанта, шеф-повара или бариста на нашем сайте. Ссылку скоро дадим, а пока смотрите, какие номинации мы придумали в этом году.