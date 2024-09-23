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Два дня до премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»!

Мы на низком старте. Уже в среду, 25 сентября, можно будет проголосовать за любимый ресторан, дорогого вашему сердцу официанта, шеф-повара или бариста на нашем сайте. Ссылку скоро дадим, а пока смотрите, какие номинации мы придумали в этом году. 

Заведения:

  •  «Лучший новый ресторан»
  •  «Лучший фаст-кэжел»
  •  «Лучший семейный ресторан»
  •  «Лучшая барная концепция»
  • «Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни»

Люди:

  •  «Прорыв года среди шеф-поваров»
  •  «Лучший флортендер»
  •  «Прорыв года среди сомелье»
  •  «Лучший бартендер»
  •  «Лучшие кофейные профи»

Блюда и напитки:

  •  «Очень красивая подача»
  •  «Лучшие пельмени»
  •  «Лучшая каша»
  •  «Лучшие шоты»
  •  «Нижегородский специалитет»
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