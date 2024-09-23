Два дня до премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»!

Мы на низком старте. Уже в среду, 25 сентября, можно будет проголосовать за любимый ресторан, дорогого вашему сердцу официанта, шеф-повара или бариста на нашем сайте. Ссылку скоро дадим, а пока смотрите, какие номинации мы придумали в этом году.
Заведения:
- «Лучший новый ресторан»
- «Лучший фаст-кэжел»
- «Лучший семейный ресторан»
- «Лучшая барная концепция»
- «Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни»
Люди:
- «Прорыв года среди шеф-поваров»
- «Лучший флортендер»
- «Прорыв года среди сомелье»
- «Лучший бартендер»
- «Лучшие кофейные профи»
Блюда и напитки:
- «Очень красивая подача»
- «Лучшие пельмени»
- «Лучшая каша»
- «Лучшие шоты»
- «Нижегородский специалитет»
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