Кундюмы, Кудимов, фондю, окрошка и GASTREET: июньские гастропланы от «НН.Собака.ru»

«Таинственная личность» в «Лаборатории вкуса»

Нынче таинственная личность чудно совмещает в себе ликер Strega, мескаль Del Maguey, сухой вермут, яблочный кордиал и биттер сельдерея и называется новым коктейлем. Вкус у нее тоже загадочный: сразу и кислый, и сладкий, и горький. С дымком, оттенками яблока и свежестью сельдерея.

Лаборанты говорят, что к «Таинственной личности» хорошо взять дегустационный сет от шефа Дмитрия Кудимова, посвященный открытиям в области химии. Блюда от Уолтера Уайта не ожидается (хотя-я, может быть, это просто еще одна тайна), зато можно будет отведать много всего ферментированного, дегидрированного и лактофицированного в необычных подачах.