Кундюмы, Кудимов, фондю, окрошка и GASTREET: июньские гастропланы от «НН.Собака.ru»

Окрошка окончательно вышла из берегов, а мы выйдем, наконец, в Luti и проведем время в обществе «Таинственной личности» с дымком. Отправимся в сказочный вояж на печи с Андреем Сулимой и на крупнейшее ресторанное шоу страны с нашим главредом и гастрокритиком Катериной Смирновой. Чтобы сразу после влиться в самый масштабный эно оупен эйр Нижнего с безлимитной (!) дегустацией.
Окрошка, окрошка, окрошка и еще раз окрошка. То есть целых четыре окрошки в одном абзаце. Считаем.
Июнь затемпературил, и настроение становится ощутимо более окрошечным. Борскую с уклейкой в томатном соусе подают в «Красе», с пастрами или волжским копченым сомом – в «Горячо», на домашнем квасе с ветчиной из утки – в «Самоваре да утках», а с соусом из молодых листьев черемши – от щедрот «Гуся в яблоках».
Новый ланч в Pasters
С 12:00 до 16:00 можно прийти в Pasters за томатнейшим супом и спагетти с кальмаром, тут же закусив брускеттой с ростбифом. А запивать предложено кофе по-американски или аперолем по-нижегородски. И все потому, что тут изрядно обновлено отнюдь не будничное меню буднего дня.
|ул. Большая Покровская, 21/5
Летнее застолье в «Гусе в яблоках»
Шефы «Гуся» знают, что в сезонных гастровопросах щелчки клювом чреваты, потому на столе заведения загодя появилась аж дюжина летних блюд. К примеру, имеется холодный свекольник, костромские кундюмы с цыпленком и тыквой, узбекские томаты с крымским луком, черноморская камбала и сибас на гриле, клубничный гаспачо, ну и, наконец, утиная грудка с мандаринами и кремом из кураги.
|ул. Рождественская, 17
Господин завтрак в Luti
До 15:00 пробуем аристократический брекфаст с господином сырником и господином бенедиктом, сэром скремблом с мисс горгонзолой или даже сеньором креветкой в соусе айоли свит чили с солеными огурчиками. На обед – гранд фондю из обновленного меню. Ужинаем с просекко (как иначе!) в новеньком питейном зале с атмосферой салонных бесед и разнообразным искусством.
|ул. Алексеевская, 17/15
«Таинственная личность» в «Лаборатории вкуса»
Нынче таинственная личность чудно совмещает в себе ликер Strega, мескаль Del Maguey, сухой вермут, яблочный кордиал и биттер сельдерея и называется новым коктейлем. Вкус у нее тоже загадочный: сразу и кислый, и сладкий, и горький. С дымком, оттенками яблока и свежестью сельдерея.
Лаборанты говорят, что к «Таинственной личности» хорошо взять дегустационный сет от шефа Дмитрия Кудимова, посвященный открытиям в области химии. Блюда от Уолтера Уайта не ожидается (хотя-я, может быть, это просто еще одна тайна), зато можно будет отведать много всего ферментированного, дегидрированного и лактофицированного в необычных подачах.
|ул. Пискунова, 29
Bigati снова в Нижнем
Лето, Нижний, Vinedo, «Порт» и самый масштабный энофестиваль Bigati на открытом воздухе. В программе помимо безлимитных дегустаций фудзона, живая музыка, DJ-сеты и розыгрыши. Осталось только настроить своего внутреннего сомелье на (не)винный отрыв.
22 июня, 15:00
|ул. Красная Слобода, 9
Июньский спешл в Salut
В Salut пасторальные настроения, и теперь вот они нас кормят деревенскими обедами. Рецепт почти как у твоей бабушки из Мельбурна: котлета из мраморной говядины, зерновая горчица, беби-картошка на гриле и чеддер.
|ул. Октябрьская, 9а
GASTREET опять разыгрался
С 3 по 9 июня Сочи захватит девятый GASTREET, там все наши тертые ресторанные калачи: главред мультимедиа «НН Собака.ru» Катерина Смирнова, директор ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев, шеф «Кафе 38» Сабина Мельничук, 14 (!) топов из Ilyin group, а также шефы, управляющие и сервис-менеджеры «Горячо», TT Bistro и «Красы». Будут заряжаться кулинарной энергией и узнавать секреты индустрии. Впрочем, узнать что такое GASTREET и с чем его едят, можно в нашем материале.
Барбекю и гастроужин в Vishnevskiy Gastronomic Club
9 июня на BBQ-party в Яхт-клубе «Лето» запахнет жареным, а 13-го подадут ужин от шефа Евгения Осина под рассказы Натальи Прониной, автора гастрономических проектов, книг и статей по истории питейной культуры, о самых загадочных напитках. А кому больше всех надо – добро пожаловать 8 июня на экскурсию с дегустацией по производству Vishnevskiy Gastronomic Club, которым гастрономы Вишневского особенно горды.
8 (14:00), 9 (14:00), 13 (19:00) июня
|ул. Нестерова, 22
Андрей Сулима раскрывает все секреты
Су-шеф «Адской кухни» Андрей Сулима снова что-то готовит в своей кулинарной студии. В частности будут раскрыты секреты идеального бургера: научит и соус подбирать, и делать бургер сочным. На мастер-класс вы придете голодными до знаний, а уйдете с бургером с мраморной котлетой и сыром, и с рваным ребром (это мы про начинку), и с тем самым картофелем фри, да еще и рецепт лучшего соуса с собой заберете.
В четверг мясная лавка «Сын Мясника» привезет стейки из телятины, чтобы вы научились готовить стейк томагавк, ти-бон, ну и в придачу кукурузу на гриле, печеный баклажан и соус беарнез.
Когда: 4, 6 июня, 19:00
Встречаемся вновь с Андреем Сулимой 15-16 июня, который посредством русской печи берется перенести нас в сказку, не во сне, а в Городце. Ожидается ретрит по-русски. С Андрея кулинарные чудеса из печи, шоу и мастер-класс. А в спа-комплексе «В гостях у Сказочника» подготовят русскую баню с купелью, молодильную кедровую бочку, а еще самовар, чаи погонять.
Русская кухня в студии Metro
Студию Metro навестит шеф-повар «Самовара да уток» Владимир Ванеев, где будет расставлять локальные гастрономические акценты. Мастер-класс его так и называется: «Русская кухня с нижегородским акцентом». В ход пойдут местные продукты и старинные русские левел-ап блюда.
5 июня, 17:00
|ул. Большая Покровская, 7
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архив редакции
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