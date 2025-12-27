Собака.ru — в ТОП-10 самых цитируемых журналов по итогам ноября-2025

Как составляются рейтинги? Объясняет «Медиалогия»

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 100 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.

При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Специалистами «Медиалогии» разработан математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего результата данных СМИ.

Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа. Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами предоставляемыми непосредственно площадками, учитываются сообщения микроблогов Х (Twitter) и «нравится»/«поделиться» (ВКонтакте и Одноклассники).

В рейтинг интернет-ресурсов по цитируемости в соцмедиа не попадают сайты печатных изданий, телеканалов и радиостанций. Они представлены в соответствующих категориях.

Источник: «Медиалогия»