Санкт-Петербург вошел в топ самых романтичных городов для поездки на 14 февраля

Санкт-Петербург занял место среди главных направлений для романтических путешествий в середине февраля. Рейтинг представил руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито путешествий» Рауль Салахов. По его словам, город на Неве традиционно ассоциируется с историями встреч, признаний и расставаний, а его литературное наследие усиливает этот образ.

Сегодня в Петербурге проводят тематические экскурсии по маршрутам классических произведений и местам, связанным с жизнью писателей. Архитектура, набережные и узкие улицы формируют особую атмосферу, которая делает город востребованным направлением для поездки вдвоем, сообщает ТАСС.

В числе других городов, вошедших в топ, — Феодосия, которую считают одним из прототипов Лисса из «Алых парусов» Александра Грина, а также Муром, связанный с историей Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. В Москве туристам предлагают панорамные площадки с видом на город, а Выборг привлекает атмосферой старинного европейского города.

Список сформирован на основе оценки направлений, которые ассоциируются с романтической атмосферой, историей и культурным наследием.