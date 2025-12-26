Артист балета Мариинского театра Кимин Ким стал амбассадором Lotte Hotel St. Petersburg

Lotte Hotel St. Petersburg входит в корейскую сеть отелей Lotte Hotels, в основе его концепции — сочетание классического европейского дизайна и азиатской философии сервиса, основанной на использовании современных технологий, внимании к деталям и заботе о гостях.

Выбор Кимина Кима в качестве амбассадора логичен: он подчеркнул и международный характер бренда Lotte, и его стремление к совершенству. Ведь искусство балета, как и философия Lotte, основано на дисциплине, красоте, гармонии и постоянном стремлении к развитию.

Сотрудничество с премьером Мариинского театра открывает для Lotte Hotel St. Petersburg новые возможности для креативных инициатив и организации культурных событий, которые будут интересны как гостям отеля, так и самим петербуржцам. Уже запланирован целый ряд совместных проектов, направленных на развитие культурного диалога и продвижение искусства.