Петербург стал одним из самых популярных направлений у россиян на ноябрьские праздники

Количество бронирований на длинные ноябрьские выходные увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом.

«Внутри страны наиболее популярны в ноябре морское побережье в Сочи, Санкт-Петербург и Калининградская область. Средний чек по ключевым направлениям составил 66 тыс. рублей — рост на 7% по сравнению с прошлым годом», — по данным сервиса Level.Travel, сообщает портал «Известия».

В десятку самых популярных маршрутов также попали Новосибирск, поселок городского типа Сириус, село Эстосадок и Краснодар. Самое доступное жилье можно забронировать в Петербурге и Краснодаре — средняя стоимость ночи там не превышает 6 тыс. рублей.

За год средняя цена за одну ночь в ноябрьские праздники выросла примерно на 26%, что связывают с ростом спроса и увеличением продолжительности праздничных выходных.

Среди зарубежных направлений в топ-10 вошли Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Китай, Шри-Ланка, Куба и Мальдивы. Объем заявок на поездки по этим маршрутам увеличился от 25,3% до 69,5%.

«Сейчас отмечается увеличение объема заявок на путешествия в Египет на 69,5%, на Кубу — на 61,9%, в ОАЭ — на 45,8%, в Турцию — на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — уточняет сервис.

Россияне уже начали активно планировать новогодние каникулы: в 2025 году количество бронирований удвоилось. Общий объем проданных туров за период с января по октябрь вырос на 80%.

В 2025–2026 годах граждан ждут самые продолжительные новогодние каникулы за последние годы — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней). Ранее правительство утвердило календарь официальных праздничных дней на 2026 год.