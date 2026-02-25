Получить документы в МФЦ можно будет с помощью биометрии

Использование биометрии позволит сократить время обслуживания заявителей на 20-30%, сообщили для Собака.ru в пресс-службе Центра биометрических технологий. При этом заявитель может сам выбрать, как именно получать услугу — по паспорту или с применением сервиса.

Сейчас технологию тестируют в более чем в 60 МФЦ в четырех пилотных регионах: Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областях. Всего на более 350 окнах обслуживания установили биометрические терминалы для подтверждения личности.

«Чтобы получать услуги в МФЦ без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка или у его представителя. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги», — заявили представители пресс-службы.