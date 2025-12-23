Минцифры хочет ввести единый ID для пользователей во всех интернет-сервисах в России

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на заместителя главы Минцифры Бэллу Черкесову, эта мера должна улучшить медиаизмерения для упрощения оценки популярности сервисов и контента. Сейчас статистика не совсем точна из-за того, что один и тот же человек может заходить на сайты с разных устройств.

В Минцифры предложили создать неизменяемый единый ID, который привяжут к номеру телефона. Предполагается, что данные о просмотре будут обезличиваться и шифроваться еще до передачи данных. По словам чиновницы, никто не узнает, что смотрел конкретный пользователь.

Пока что идет предварительное обсуждение с участниками рынка: онлайн-кинотеатрами, медиа и заинтересованными ведомствами.