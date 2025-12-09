Работу роботов-курьеров хотят отрегулировать законом в Петербурге

«У нас сейчас на стадии согласования общее соглашение с компанией "Яндекс", в котором более 36 направлений совместной работы. В ближайшее время — до конца года, оно будет заключено», — рассказала заместитель председателя комитета по транспорту города Александра Бахмутская на комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга.

Чиновники говорят, что компания «Яндекс» не нарушает никаких законов, используя роботов-доставщиков, так как законодательство РФ пока никак не регулирует движение роверов. Также нет проблем и с ДТП. За время использования роверов не было зарегистрировано ни одного нарушения.

«Запретов никаких не установлено, поэтому компания "Яндекс", которая их запустила, ничего не нарушает. Есть какие-то нюансы, которые нужно урегулировать, но это не значит, что нужно специальное законодательное регулирование», — добавила Бахмутская, сообщают «Ведомости».

Одновременно с этим на федеральном уровне рассматривают возможность введения экспериментального-правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций. Сюда также будут входить и коммерческая эксплуатация роботов-курьеров в 36 регионах страны.

Пока этот документ не приняли, местные власти хотят на местном уровне регулировать использование роверов. Планируют запретить использование роботов-доставщиков в центральных районах Петербурга и в густонаселенных пешеходных локациях. Дополнительной инфраструктуры для роверов не потребуется: они используют несколько камер, что позволяет им ориентироваться на местности и дорожной инфраструктуре.

Напомним, доставку роботами-курьерами запустили в Петербурге с 24 ноября. Пока роверы развозят заказы из «Яндекс лавки» в Приморском районе города. С 1 декабря они будут доставлять продукты еще из четырех локаций в том же районе.

