На «Госуслугах» появится QR-код для замены паспорта

Сгенерировать QR-код, который разрешат предъявлять наравне с бумажным паспортом, можно будет в сервисе «Госдоки» на портале «Госуслуги» в ближайшем будущем, пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.

«Уже в ближайшем будущем в нем (сервис «Госдоки», прим. ред.) появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом», — отметили в министерстве.

Предполагается, что на первом этапе QR-код можно будет применять в магазинах при покупке товаров 18+, при проходе на мероприятия с ограничениями по возрасту в кино или музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.

«При проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, билетер в кино увидит только фото и сведения о возрасте», — добавили в министерстве.

В планах распространить использование QR-кода в организациях финрынка, для получения некоторых госуслуг в МФЦ, также в салонах сотовых операторов, в частных медорганизациях и при заселении в гостиницы.

В министерстве отметили, что зоны применения будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными правительством РФ сроками и по мере подключения организаций к сервису «Госдоки».