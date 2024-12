Astro Bot — игра года, новые «Ведьмак» и игра Нила Дракманн: как прошла The Game Awards

Помимо этого видеоигра также выиграла в номинациях «Лучший приключенческий экшен», «Лучшая работа гейм-директора» и «Лучшая семейная игра».Три награды получила карточная игра Balatro, победившая в номинациях «Лучшая независимая игра», «Лучший дебют инди-разработчика», а также «Лучшая мобильная игра». Также три статуэтки получила Metaphor: ReFantazio, одержавшая победу в категориях «Лучшее игровое повествование», «Лучшее визуальное оформление» и «Лучшая ролевая игра». Лучшей киноадаптацией назвали сериал от Amazon — Fallout.

Вот полный список победителей:

Игра года — Astro Bot

Лучшая режиссура — Astro Bot

Лучший сюжет — Metaphor: ReFantazio

Лучшая мобильная игра — Balatro

Лучший саундтрек и музыка — Final Fantasy VII Rebirth

Лучший звук — Senua’s Saga: Hellblade II

Лучшая адаптация — Fallout

Лучшая независимая игра — Balatro

Лучший дебют инди-игры — Balatro

Самая ожидаемая игра — Grand Theft Auto VI

Лучшая ролевая игра — Metaphor: ReFantazio

Игры с социальным влиянием — Neva

Лучшая приключенческая/экшн-игра — Astro Bot

Лучший экшн — Black Myth: Wukong

Лучшая файтинг-игра — Tekken 8

Лучшая семейная игра — Astro Bot

Лучшая киберспортивная команда — T1 (League of Legends)

Лучшее исполнение роли — Мелина Юргенс (Senua’s Saga: Hellblade II)

Также на церемонии анонсировали и трейлеры Witcher 4, Intergalactic: The Heretic Prophet, Okami 2, Onimusha Way of the Sword и др., а также назвали даты выхода нескольких ожидаемых проектов. Новая игра от авторов It Takes Two под названием Split Fiction выйдет 6 марта 2025 года, Civilization VII — 11 февраля, а Dying Light: The Beast и Mafia: The Old Country — летом 2025 года.