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Astro Bot — игра года, новые «Ведьмак» и игра Нила Дракманн: как прошла The Game Awards

В Лос-Анджелесе прошла 11-я церемония вручения наград The Game Awards. Звание «Лучшая игра года» унес Astro Bot. Также зрителям показали трейлеры сразу нескольких проектов.

KateStudio/shutterstock

Помимо этого видеоигра также выиграла в номинациях «Лучший приключенческий экшен», «Лучшая работа гейм-директора» и «Лучшая семейная игра».Три награды получила карточная игра Balatro, победившая в номинациях «Лучшая независимая игра», «Лучший дебют инди-разработчика», а также «Лучшая мобильная игра». Также три статуэтки получила Metaphor: ReFantazio, одержавшая победу в категориях «Лучшее игровое повествование», «Лучшее визуальное оформление» и «Лучшая ролевая игра». Лучшей киноадаптацией назвали сериал от Amazon  — Fallout.

Вот полный список победителей:

  • Игра года — Astro Bot
  • Лучшая режиссура — Astro Bot
  • Лучший сюжет — Metaphor: ReFantazio
  • Лучшая мобильная игра — Balatro
  • Лучший саундтрек и музыка — Final Fantasy VII Rebirth
  • Лучший звук — Senua’s Saga: Hellblade II
  • Лучшая адаптация — Fallout
  • Лучшая независимая игра — Balatro
  • Лучший дебют инди-игры — Balatro
  • Самая ожидаемая игра — Grand Theft Auto VI
  • Лучшая ролевая игра — Metaphor: ReFantazio
  • Игры с социальным влиянием — Neva
  • Лучшая приключенческая/экшн-игра — Astro Bot
  • Лучший экшн — Black Myth: Wukong
  • Лучшая файтинг-игра — Tekken 8
  • Лучшая семейная игра — Astro Bot
  • Лучшая киберспортивная команда — T1 (League of Legends)
  • Лучшее исполнение роли — Мелина Юргенс (Senua’s Saga: Hellblade II)

Также на церемонии анонсировали и трейлеры Witcher 4, Intergalactic: The Heretic Prophet, Okami 2, Onimusha Way of the Sword и др., а также назвали даты выхода нескольких ожидаемых проектов. Новая игра от авторов It Takes Two под названием Split Fiction выйдет 6 марта 2025 года, Civilization VII — 11 февраля, а Dying Light: The Beast и Mafia: The Old Country — летом 2025 года.

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