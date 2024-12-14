Astro Bot — игра года, новые «Ведьмак» и игра Нила Дракманн: как прошла The Game Awards

В Лос-Анджелесе прошла 11-я церемония вручения наград The Game Awards. Звание «Лучшая игра года» унес Astro Bot. Также зрителям показали трейлеры сразу нескольких проектов.
Помимо этого видеоигра также выиграла в номинациях «Лучший приключенческий экшен», «Лучшая работа гейм-директора» и «Лучшая семейная игра».Три награды получила карточная игра Balatro, победившая в номинациях «Лучшая независимая игра», «Лучший дебют инди-разработчика», а также «Лучшая мобильная игра». Также три статуэтки получила Metaphor: ReFantazio, одержавшая победу в категориях «Лучшее игровое повествование», «Лучшее визуальное оформление» и «Лучшая ролевая игра». Лучшей киноадаптацией назвали сериал от Amazon — Fallout.
Вот полный список победителей:
- Игра года — Astro Bot
- Лучшая режиссура — Astro Bot
- Лучший сюжет — Metaphor: ReFantazio
- Лучшая мобильная игра — Balatro
- Лучший саундтрек и музыка — Final Fantasy VII Rebirth
- Лучший звук — Senua’s Saga: Hellblade II
- Лучшая адаптация — Fallout
- Лучшая независимая игра — Balatro
- Лучший дебют инди-игры — Balatro
- Самая ожидаемая игра — Grand Theft Auto VI
- Лучшая ролевая игра — Metaphor: ReFantazio
- Игры с социальным влиянием — Neva
- Лучшая приключенческая/экшн-игра — Astro Bot
- Лучший экшн — Black Myth: Wukong
- Лучшая файтинг-игра — Tekken 8
- Лучшая семейная игра — Astro Bot
- Лучшая киберспортивная команда — T1 (League of Legends)
- Лучшее исполнение роли — Мелина Юргенс (Senua’s Saga: Hellblade II)
Также на церемонии анонсировали и трейлеры Witcher 4, Intergalactic: The Heretic Prophet, Okami 2, Onimusha Way of the Sword и др., а также назвали даты выхода нескольких ожидаемых проектов. Новая игра от авторов It Takes Two под названием Split Fiction выйдет 6 марта 2025 года, Civilization VII — 11 февраля, а Dying Light: The Beast и Mafia: The Old Country — летом 2025 года.
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