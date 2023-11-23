Андрей Себрант (Яндекс) — о том, почему ИИ не оставит людей без работы и зачем IT-индустрии нужны гуманитарии

Что общего между паровым двигателем и ИИ?

Директор Microsoft, которого зовут Сатья Наделла, не так давно припомнил, что в 1981 году Стив Джобс сформулировал идею первой рекламной кампании персональных компьютеров, которые тогда разрабатывала фирма Apple. Идея эта состояла в том, что ПК — это велосипед для разума, что было очень точным утверждением, потому что это правда штука, которая позволяет использовать свою голову с совершенно новыми возможностями. Хотя в то время компьютеры были по нынешним меркам очень слабые, очень хилые, прикладных программ на них было еще меньше, чем сейчас, тем не менее это был вполне себе достойный велосипед, ускорявший кучу вещей, которые можно было раньше делать только вручную.

И вот перематываем к 2023 году, [когда] современный руководитель Microsoft произносит фразу, что генеративный искусственный интеллект позволяет пересмотреть эту метафору. Теперь мы можем говорить о том, что у нас появились возможности парового двигателя. На самом деле это очень точная, умная, выверенная метафора.

Паровой двигатель ведь что сделал? До него были ветряные мельницы, были мельницы, которые стояли на реках и использовали силу водного потока, были, наконец, парусные суда, которые использовали силу ветра, чтобы перемещать довольно тяжелые предметы. Но все это были природные силы. Первая сила, которая создана, придумана человеком и поставлена ему на службу — паровой двигатель.

Собственно говоря, такая история произошла сейчас — появился первый вполне себе сопоставимый по мощности с возможностями нашего мозга искусственный интеллект. [В некотором роде такой же] паровой двигатель. Но почему именно паровой? Почему не двигатель внутреннего сгорания, не электродвигатель или реактивный двигатель? Да потому, что мы в самом начале [развития искусственного интеллекта].