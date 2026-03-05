Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского настроила звук в новых наушниках HUAWEI FreeBuds Pro 5

Процесс состоял из нескольких этапов, на каждом из которых проводилась сравнительные прослушивания произведений различных жанров — от академической симфонической и камерной музыки до джаза, эстрады и электроники. Комплексный подход позволил обеспечить точный баланс низких, средних и высоких частот с учетом как объективных измерений, так и художественного восприятия звука.

В результате были сформированы два звуковых профиля. «Универсальное звучание» ориентировано на повседневные сценарии, а «Концертное» предназначено для более глубокого погружения в материал, включая академический репертуар. Любой из них можно выбрать в разделе «HUAWEI SOUND» приложения HUAWEI Audio Connect.