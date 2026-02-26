Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новые правила регулирования криптовалют заработают этим летом в России

С 1 июля по новым правилам физлица получат доступ к крипторынку только при прохождении обязательного тестирования. Они смогут покупать только определенные монеты, разрешенные к продаже на российских площадках. Кроме того, каждого клиента обяжут проходить идентификацию с целью соблюдения антиотмывочного закона.

Сделки с криптовалютами будут осуществлять по новым правилам, сообщает РБК со ссылкой на законопроект Центробанка (ЦБ) и Минфина. Основные положения закона, который разрабатывают с осени прошлого года, затронут всех участников рынка.

Операции с цифровыми активами смогут проводить только организации, получившие разрешение регулятора. Вести учет кошельков и сделок будут депозитарии — ведением их реестра займется ЦБ. На рынке также будут работать брокеры и управляющие компании (УК). Первые выступят в роли посредников, которые позволят клиентам самим совершать сделки напрямую на бирже. Вторые будут управлять валютами в интересах клиентов. 

Функции обменников цифровых валют возложат на российские организации, у которых объемом конверсионных операций выше 3,5 млн рублей в месяц.

Все условия для работы компаний, которые будут осуществлять «организацию обращения цифровых валют» — бирж, цифровых депозитариев и криптообменников, обещают создать к 1 июля 2027 года. Тогда же планируют ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют.

Ранее ЦБ рассказывал, как будут выглядеть сделки для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Расплачиваться пока все еще запрещено, но в монеты разрешат инвестировать как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории установят свои правила.

