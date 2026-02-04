Фонд «Онкологика» стал участником всероссийской социальной инициативы «Курс добра»

Собранные средства «Онкологика» направит на открытие первого очного центра поддержки взрослых с онкологическим диагнозом и их близких. Центр откроют в Москве. В будущем проект планируют масштабировать на регионы.

Фонд «Онкологика» сменил в проекте «Курс добра» фонд помощи сиротам «Большая Перемена», который получал удвоенные пожертвования в декабре 2025 и январе 2026 года. С помощью собранных средств фонд «Большая Перемена» создаст 20 центров содействия образованию для детей в трудной жизненной ситуации, где они смогут заниматься по индивидуальным программам. В шести из них уже началась подготовка команд и запуск процессов.

В инициативе «Курс добра» также участвовали фонды «Жизнь как чудо», «Антон тут рядом» и «Вера».

«Курс добра» — это долгосрочный проект для решения важных социальных задач. Каждые два месяца банк предлагает своим клиентам помочь благотворительным фондам в достижении цели: оснастить региональные больницы, создать центр для людей с аутизмом, повысить качество паллиативной помощи, открыть образовательные возможности для детей-сирот. Все пожертвования, которые поддерживают проекты фондов-участников, удваиваются независимо от суммы и количества.