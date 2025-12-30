Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финансы

Зарплату в цифровых рублях будут выдавать с осени 2026 года

Правда речь идет о тех банках и предприятиях, у которых оборот 120 млн рублей и выше. К 2028 году в этот процесс подключат организации с оборотом более 5 млн рублей.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с 1 сентября 2026 года в России появится возможность получать зарплату в цифровом рубле, пишут «РИА Новости».

При этом банки, которые будут обязаны обеспечивать проведение операций с цифровым рублем, входят в системно значимые. Всего в стране их 12, но оборот, который осуществляется через них, превышает 80%.

Также Аксаков добавил, что обязательное использование цифрового рубля будут вводить поэтапно:

  • с 1 сентября 2026 года в процесс включат только те банки и предприятия, у которых оборот 120 млн рублей и выше;
  • с 1 сентября 2027 года — организации с оборотом 30 млн и больше;
  • с 1 сентября 2028 года уже все банки должны будут оказывать такие услуги — в том числе банки с базовой лицензией и предприятия торговли с оборотом более 5 млн рублей.

Чиновник отмечает, что использование цифрового рубля будет добровольным и не станет для граждан: «Поэтапно все продумано, но при этом это добровольное решение. То есть те граждане, которые не хотят пользоваться цифровым рублем — это их право, поэтому надо понимать, что никто заставлять вас это делать не будет».

